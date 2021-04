Enrique Guzmán sobre Frida Sofía: "No la he tocado nunca" Luego de haber sido acusado de tocar inapropiadamente a Frida Sofía cuando era niña, el cantante se defiende y asegura que todo es mentira. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Luego de que Frida Sofía diera a conocer públicamente que su abuelo Enrique Guzmán le había tocado sus partes íntimas cuando era una niña, el cantante se defiende y asegura que eso nunca sucedió. "No la he tocado nunca en mi vida, de ninguna manera; ni de la cintura ni de la mano, ni de darle un beso en el cachete", aclaró, con lágrimas en los ojos, en el programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "No he podido tocar nunca a esa niña [Frida Sofía]. Lo juro por mis hijos, los que tengo y los que tendré que nunca le he puesto una mano encima", agregó. "Lo que no puede decir es que la toqué en partes íntimas porque no es posible, no es cierto". El intérprete de "Acompáñame" confesó sentirse lastimado por esta acusación, debido a que apoyó a la joven cuando empezaron los problemas con su madre Alejandra Guzmán. "¿Qué le pasa? ¿Cómo puede hablar así de mí? Cuando dos años antes decía que yo era la maravilla máxima y me invitaba a Miami para pasarla con ella y hoy soy un degenerado que le metió mano a los cinco años. Y no sé dónde se le puede meter la mano a alguien", agregó. "De repente, la nieta que más quiero, que más estimo, a la que más cariño le debo de tener porque está indecisa, está en un lugar donde no la entiende nadie. Tendría que estar yo y no sé cómo", mencionó. "No sé de dónde saca esas ideas. Además, se las cree que es lo peor. Ella siente que es verdad todo lo que está pasando, que le falté al respeto. Está ofendida por mí gratis". Enrique Guzman Frida Sofia Image zoom Credit: IG Enrique Guzmán, IG Frida Sofía SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con el también actor "no tengo idea" cómo se va a recuperar y reconoce que "no sé qué hacer" para manejar esta situación. Asegura que la modelo está acusándolo porque la rockera "hace poco" le quitó el apoyo económico y es su forma de reaccionar. "Es la única explicación que puedo encontrar en mi mente", advirtió. "Lo que pudo haber sido que detonó esto es que Alejandra le retiró los gastos que tenía en un banco", explicó. "Soy el instrumento que utilizó para hacerse más daño ella. Buscó al que más quería y 'a ese le voy a decir que él tiene la culpa'. Se está defendiendo de alguna manera". Enrique Guzmán asegura que "Alejandra se siente mal" con este caso, pero desconoce qué acciones tomará. Aprovechó para enviarle un mensaje a Frida Sofía. "No sé qué te hice más que quererte. Ojalá que lo que encuentres en mí sea alivio", concluyó

