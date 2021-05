Enrique Guzmán revela nueva razón por la que Frida Sofía está enojada con él ¿Qué Enrique Guzmán ya sabe por qué Frida Sofía está enojada con él?. Mientras tanto, su hijo lo desmiente ante nueva y fuerte acusación contra su nieta. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Los conflictos entre la familia Guzmán se acrecentaron luego de que Frida Sofía diera a conocer públicamente que su abuelo Enrique Guzmán la había tocado de manera inapropiada cuando era una niña. Desde entonces, el distanciamiento entre la modelo y su madre Alejandra Guzmán se hizo mayor luego de que la rockera apoyara a su padre ante esta revelación. Además, el cantante ha tratado de demostrar su inocencia y cada día presenta diversas hipótesis por las que asegura su nieta lo acusó de ese delito. En esta ocasión, aseguró que es porque no quiso incluirla en su disco de duetos. "Tenía ya invitado para grabar el disco a Paul Anka y ella [Frida Sofía] me dijo que quería trabajar en el dueto. No soy un especialista en cantantes, pero sé cuando una gente canta feo, se nota enseguida, y la niña toca esas notas con mucha facilidad, entonces definitivamente le dije que no", reveló Enrique Guzmán al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Ese fue, creo, el gatillo que le disparó la mente contra mí. Porque hasta entonces, el abuelo, el que la ayudaba, el que la apoyaba, el que la protegía cuando tenía que discutir con su mamá, era yo". El intérprete de "Payasito" reveló que la joven "creció sola", debido a que su hija no le dio los cuidados como madre. Ante ello, decidió apoyarla. "Alejandra tampoco es una maravilla de persona. Entonces, cuando empezaron a haber estas diferencias entre ellas me puse del lado de Frida porque Alejandra es una mujer que trabaja como bruja, como loca, está siempre trabajando y la descuida; creo que en este caso sería el descuido. Entonces, la niña se fue sin rienda y la culpa sería de su mamá". Enrique Guzman y Frida Sofia Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Enrique Guzmán está siendo señalado por haber declarado en dicha entrevista que Frida Sofía golpeó fuertemente a Alejandra Guzmán, teniendo como testigo a su hijo Luis Enrique; quien declaró que de todo lo que se dice públicamente "algunas cosas no son ciertas". Y niega haber estado presente en el momento de esa agresión, tal como su padre asegura. "Yo nunca vi algo así, tan grave", mencionó a los medios de comunicación. "Y la verdad es que son cosas que ya están en parámetros legales y de las cuales no se debería de hablar".

