Enrique Guzmán pierde proceso legal contra periodista mexicano por el caso de Frida Sofía Autoridades mexicanas desestimaron acciones legales que Enrique Guzmán solicitó contra Gustavo Adolfo Infante. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace unas semanas, Enrique Guzmán dio a conocer que había demandado al periodista Gustavo Adolfo Infante a quien señaló de discriminación, por haber transmitido la entrevista que realizó con Frida Sofía, donde su nieta lo señaló de haberla tocado de manera inapropiada cuando era una niña. Además, el cantante solicitó a la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales que prohibieran al comunicador cualquier contacto con él; incluso, solicitó protección policiaca. Se da a conocer que dicho proceso legal fue desestimado por las autoridades porque "no tenía ningún sustento" jurídico. "[Enrique Guzmán] pide, efectivamente, una serie de medidas de protección que implican que la Fiscalía de la Ciudad de México tuviese que gastar recursos y elementos policiacos para cuidar al señor Guzmán, respecto del supuesto riesgo que atribuye a la persona de Gustavo Adolfo Infante", explicó Alonso Beceiro, abogado de Infante al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Evidentemente, al no existir ese riesgo, al no haber existido nunca amenazas, ningún acto ilícito de Infante hacia su persona la fiscalía lo que resuelve es que esas medidas son improcedentes y no tiene porque darle protección". De acuerdo con el representante legal, en breve se dará el veredicto final que exima de toda responsabilidad al periodista. "Falta una serie de diligencias para que la fiscalía esté en la posibilidad de determinar, de manera definitiva, que no existieron las conductas que le atribuye el señor Guzmán al señor Infante", agregó. "En su momento, se resolverá la inocencia de todas las acusaciones que hizo Enrique Guzmán en contra de Gustavo". Enrique Guzmán SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alonso Beceiro reveló que entablaron un proceso legal en contra del intérprete de "Payasito". "Buscaremos que sea el señor Enrique Guzmán que enfrente la acción de la justicia por los delitos de falsedad e imputaciones improcedentes"; mencionó. "Denunciamos a Enrique Guzmán por una serie de delitos que él sí cometió", Alonso Beceiro, abogado de Gustavo Adolfo Infante Gustavo Adolfo Infante "Los representantes del señor Infante ya denunciamos a Enrique Guzmán por una serie de delitos que él sí cometió", dijo. "Lo que buscaríamos nosotros, salvo instrucciones, en su momento, de Gustavo, es llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, que sea vinculado a proceso y si esto llegara a su final que sea sentenciado por los dos delitos. Bueno, determine la autoridad si tendrá o no presencia en prisión".

