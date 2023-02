Enrique Guzmán le envía mensaje a Frida Sofía: "La amo" Tras los conflictos que Enrique Guzmán ha tenido con Frida Sofía que han desembocado en un pleito legal, el cantante le habla a su nieta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es bien sabido que la relación familiar de Frida Sofía con su familia materna está completamente fracturada. De hecho, cuando la influencer dio a conocer que su abuelo Enrique Guzmán la había tocado en sus partes íntimas cuando era niña y terminó de romper la relación con su madre Alejandra Guzmán, quien apoyó a su padre. Ante ello, la intérprete de "Ándale" decidió demandar a ambos y el proceso legal, tal como han dicho sus representantes legales, sigue su curso. Pese a esto, el cantante asegura que la situación jurídica que entabló su nieta ha perdido fuerza. Y aprovechó para enviarle un mensaje tras haberse celebrado hace poco el Día de San Valentín. "Se ha tranquilizado mucho el asunto", mencionó Enrique Guzmán a los medios de comunicación. "Temo todavía que Frida no asiente bien los pies y no se dé cuenta de cuáles son realmente los amores de su vida", continuó. "[Quiero decirle] que la amo, aunque no sepa ella que la amo. Ella piensa que no, pero sí, la amo con toda mi alma". Enrique Guzman y Frida Sofia Enrique Guzman y Frida Sofia | Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por otro lado, Enrique Guzmán dio a conocer que planea realizar una gira con Alejandra que asegura será maravilloso y que pretende honrar la relación padre e hija, debido a que ambos son muy cercanos. Cabe recordar que la intérprete de "Flor de papel" cuando inició su carrera musical uno de sus temas insignes fue "La plaga", uno de los grandes éxitos de su padre. "Hablamos Alejandra y yo más seriamente, estoy montando un espectáculo que va a ser [espectacular]", mencionó. "No sé qué nombre le pondría, si el 'dueto de los Guzmán' o 'El legado'. Creo que antes del fin de este año vamos a hacer el dueto juntos".

