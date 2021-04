"No sé cómo levantar la cabeza", asegura Enrique Guzmán sobre acusación de Frida Sofía Aunque Enrique Guzmán prometió no volver a abordar el tema sobre los señalamientos de abuso en su contra que realizó su nieta Frida Sofía, el cantante habló del asunto en otro programa de televisión. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras las declaraciones de Frida Sofía donde reveló que Enrique Guzmán la había tocado de manera inapropiada en sus partes íntimas cuando era niña, se desató un conflicto mediático, pero también familiar al interior de la dinastía Pinal. Los ataques públicos en contra del abuelo de la joven no cesan. Mientras Alejandra Guzmán se ha posicionado a favor de su padre. Si bien, el cantante había dado una primera entrevista y prometió no hablar nuevamente del tema de manera pública, decidió volver a abordar la situación en televisión. "No conozco bien el momento en el que me encuentro en este asunto. Ha sido sorpresa total", confesó Enrique Guzmán al programa mexicano de televisión Hoy (Televisa). "No sé para dónde voltear. No sé cómo levantar la cabeza". El intérprete de "Cien kilos de barro" continuó con el discurso donde asegura que su nieta tiene un problema psicológico que la hace tener conductas erráticas y aseguró que requiere someterse a una serie de pruebas para determinar su condición mental. "Es mi nieta y no sé qué decir. No entiendo en qué momento su mente empieza a funcionar de una manera [que] cambia de engrane y es otra persona. No sé. Y habrá que hacer una serie de estudios o de investigaciones a ver por qué tiene esos clics que le voltean la vida, sin que sepa uno por qué, sin razón". Frida Sofia y Enrique Guzman Credit: mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al mismo tiempo, el rockero, quien ya inició un proceso legal en contra le chica, mencionó que le gustaría brindarle apoyo. "No sé si está bien, mal, si está sola, no sé qué le pasa. Y quisiera ir a decirle 'aquí estamos', pero no es fácil", concluyó. Por su parte, los abogados de la intérprete de "Ándale" ya está llevando a cabo las investigaciones correspondientes para fincarle responsabilidades legales a Enrique Guzmán, debido a que Frida Sofía ha reiterado que solo busca hacer justicia en este caso que la ha dañado desde hace mucho tiempo.

