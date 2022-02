Enrique Guzmán es cuestionado sobre el arresto de su nieta Frida Sofía La semana pasada Frida Sofía fue detenida en Miami. Ante ello, su abuelo Enrique Guzmán, con quien tiene un litigio legal por supuesto abuso, se pronunció ante esta situación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 23 de enero de 2022, Frida Sofía fue arrestada en Miami y llevada prisión tras ser acusada por los supuestos cargos de alteración el orden público y resistirse, sin violencia, al arresto. Al día siguiente, tras pagar una fianza, fue puesta en libertad. Ante ello, su abuelo Enrique Guzmán, quien fue acusado por la modelo de haberla tocado de manera inapropiada en sus partes íntimas cuando era niña, fue cuestionado sobre esta situación. "Le prometí a alguien [sin decir quién] no meterme en ese asunto [de Frida Sofía]", advirtió Guzmán a los medios de comunicación. "La vida es como es y paga como... Tú lo pides así; así lo quieres, así lo tienes". Si bien el cantante se resistió a hablar de ese tema, reveló que su hija Alejandra si había sido intervenida quirúrgicamente, tal como se mencionó hace unos días, pero aclaró que fue por un procedimiento ambulatorio. "Le hicieron una operación muy pequeña; de cosas de entrada por salida [de rutina]", mencionó. Además, también dio a conocer qué festejó, el pasado 1 de febrero, su cumpleaños número 79 y lo hizo en compañía de su familia y disfrutando de su nieto menor Apolo, hijo de Luis Enrique. "Celebré con mis hijos, como debe ser", mencionó. Enrique Guzman y Frida Sofia Credit: Mezcalent.com (2) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El intérprete de "Tu cabeza en mi hombro" confesó que su mayor deseo es "ver como mis hijos crecen y que estén bien"; también pide "que siga sano y bien" para continuar trabajando y disfrutando de sus seres queridos. Enrique Guzmán prefiere mantenerse alejado de las controversias, debido a que cuando murió Natasha Moctezuma, hermana menor de Frida Sofía, hizo declaraciones que fueron consideradas, a nivel público, como desafortunadas, fuera de lugar y carentes de tacto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Enrique Guzmán es cuestionado sobre el arresto de su nieta Frida Sofía

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.