Enrique Guzmán dice que no quiere ver a su nieta Frida Sofía ni en su lecho de muerte Enrique Guzmán hizo fuertes declaraciones sobre su nieta Frida Sofía, y asegura que no quiere ver nunca más a la hija de Alejandra Guzmán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Enrique Guzmán asegura que no quiere volver a su nieta Frida Sofía. El cantante de 79 años — padre de la también cantante Alejandra Guzmán— dijo que no tiene interés en reconciliarse con su nieta, reporta Univision. La cantante Frida Sofía acusó a su abuelo de supuesto abuso sexual cuando ella tenía 5 años. Frida Sofía alega que Enrique Guzmán la tocó inapropiadamente en sus partes íntimas, algo que su abuelo niega. "El agua se asienta sola y solita te demuestra que no es cierto, que nunca lo he hecho. Nunca he tenido esa intención. Nunca he sentido ese tipo de inquietudes raras y extrañas. Esto es una tontería y una mentira", dijo Enrique Guzmán en entrevista con el diario Reforma. Además el cantante asegura que no tiene intención de ver a su nieta antes de él morir. "Ojalá que Dios le dé la seriedad y la tranquilidad de ver las cosas de otra manera. Yo me siento muy mal", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Enrique Guzman y Frida Sofia Credit: Eyepix Images/The Grosby Group; Mezcalent Frida Sofía no ha tenido una relación desde hace años con su abuelo ni con su madre Alejandra Guzmán y habló con People en Español sobre su tensa dinámica con su familia. Enrique Guzmán, por su parte, admite que las acusaciones de Frida Sofía lo han afectado emocionalmente. "En un principio me sentí muy mal", dice sobre la denuncia de su nieta. "Después me dio coraje, después pensé que lo que sé hacer y lo que he hecho toda mi vida demuestra todo lo contrario de lo que ella mencionó con su denuncia". Hasta el momento, Frida Sofía no ha reaccionado a estas recientes declaraciones de su abuelo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Enrique Guzmán dice que no quiere ver a su nieta Frida Sofía ni en su lecho de muerte

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.