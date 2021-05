¡Así reacción Gustavo Adolfo Infante ante posible demanda de Enrique Guzmán tras entrevista a Frida Sofía! Esto es todo lo que dijo el famoso periodista ante el incierto futuro que se cierne sobre él. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Enrique Guzmán piensa entablar una demanda contra Gustavo Adolfo Infante por discriminación, después de que éste emitiera una entrevista, hace aproximadamente un mes, en la que la nieta del cantante, Frida Sofía, acusó públicamente a su abuelo de haber abusado de ella desde que tenía cinco años. Un escándalo que corrió como la pólvora y que ha protagonizado infinidad de titulares, con declaraciones a favor y en contra de la joven Frida Sofía, su mamá, Alejandra Guzmán, y el padre de ésta última. Mientras que, al parecer, todos preparan su particular batalla legal, Gustavo Adolfo Infante ha reaccionado a la amenaza que se cierne sobre él desde su canal de Youtube. Gustavo Adolfo Infante Credit: IG Gustavo Adolfo Infante SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esas son las declaraciones de Frida Sofía y a raíz de esto se desata una denuncia del señor Enrique Guzmán en contra de su nieta. De qué se trata la demanda, no lo sé, y el día de ayer, yo ya tenía conocimiento que el señor Guzmán estaba interponiendo una demanda en contra de éste que les habla", aseguró. "La ética periodística para mí no tiene precio" dijo también, al recordar que él había sido fiel a la promesa que le hizo a la hija de Alejandra Guzmán: "Yo hice un compromiso con Frida Sofía de pasar su verdad completita, sin editar nada". Enrique Guzman Frida Sofia Credit: IG Enrique Guzmán, IG Frida Sofía Pese a todo lo que revolvió, el famoso periodista no se arrepiente de lo sucedido y así lo expresó: "Personalmente, creo que está mal la demanda y profesionalmente, no me queda ninguna duda que hice lo que debí hacer hecho como medio de comunicación". También comentó que "Frida Sofía buscó un lugar donde no le censuraran". También agradeció a todos los que le han enviado mensajes de apoyo: "Yo quedo tan contento y agradecido por esas palabras de apoyo en este momento, porque hemos trabajado por muchos años por esto que se llama libertad de expresión".

