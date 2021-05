"Alejandra no quiere saber nada de la niña": Frida Sofía reacciona a las últimas declaraciones de Enrique Guzmán El padre de Alejandra Guzmán compartió antiguas declaraciones de Frida Sofía para comprobar que es posible que todo sea un montaje por dinero. Aquí los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Enrique Guzmán volvió a hablar de la complicada polémica en la que se encuentra envuelto por las acusaciones de su nieta Frida Sofía, quien aseguró que el cantante habría abusado de ella a la edad de cinco años, en una reciente entrevista que la hija de Alejandra Guzmán concedió al periodista Gustavo Adolfo Infante. El abuelo de Frida Sofía, quien confirmó recientemente a Ventaneando que va presentar la demanda contra de ella por violencia familiar y otra en contra del periodista que le entrevistó por discriminación y por haber incitado el odio, al dar por hecho las acusaciones, conversó ahora con Aurora Valle en el programa Hoy. Con mucho énfasis en el apoyo que le brinda su hija Alejandra Guzmán, afirmó rotundamente que: "Alejandra no quiere saber NADA de la niña. Así me dijo: papá haz lo que sea, defiéndete como puedas". Beatriz Pasquel Alejandra Guzman Enrique Guzman Frida Sofia Credit: IG Beatriz Pasquel SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En su defensa, Enrique Guzmán compartió un video para mostrar cómo Frida Sofía se refirió antes a Infante y a su televisora: "no te cagues en mí, solo porque no te di una exclusiva, porque Imagen TV no me importa, si tienes algo que decir, pero con hechos, show me da money…" Intentaría con eso comprobar que era posible que su nieta hubiera vendido la exclusiva porque "en este momento no tiene modo de pagar un mantenimiento". Después de revelar que ahora su reputación se fue a pique, añadió que Frida Sofía: "quiere ser la artista que pueda pisar a su mamá y a los artistas que sean porque ella es una chingona" y busca, ante toda, la fama. Alejandra Guzman y Frida Sofia Credit: Alexander Tamargo/Getty Images; Gamma Group/The Grosby Group "Cuánto, no sé, porque no lo he averiguado, cuánto le pudo haber dado este señor", dijo preguntándose cuánto dinero habría recibido su nieta por las escandalosas declaraciones que han sacudido el mundo de la farándula. "Pues que siga haciendo entrevistas de este tipo por ganar dinero y sentirse María Félix", resumió. Así reaccionó Frida Sofía a las últimas entrevistas de su abuelo: Enrique Guzmán Frida Sofía Credit: IG Frida Sofía Frida Sofía compartió una foto de Enrique Guzmán hablando de ella sobre la que rodaba una y otra vez la palabra mentiras.

