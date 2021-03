Enrique Guzmán sobre reconciliación de Alejandra Guzmán y Frida Sofía: “Espero que [Frida] sea honesta” Tras el conflicto generado por la llamada que mantuvieron en programa en vivo Alejandra Guzmán y Frida Sofía, el padre de la cantante, Enrique Guzmán, habla fuerte al respecto. ¿Duda de su nieta? Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado viernes, Frida Sofía estaba presentando un nuevo tema en la emisión estadounidense Despierta América; la cual enlazó, vía telefónica y en vivo, a la joven con su madre Alejandra Guzmán. Pese a que el camino de la reconciliación estaba abierto, un comunicado por parte de los managers de la rockera ocasionaron un nuevo conflicto entre madre e hija. ¿Qué opina de todo esto el padre de la cantante Enrique Guzmán? "Creo que es propósito comercial de Frida, creo que ella quiere hacer publicidad y entonces ya la volvió a llamar 'mamá'", advirtió Guzmán en el programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Espero que sea honesta en el sentido en que está queriendo hacer las paces". El intérprete de "Tu cabeza en mi hombro" también considera que los acuerdos entre su hija y nieta deben hacerse en privado y sin intervención de terceros. "En eso no me voy a inmiscuir, lo deben ver ellas directamente; mientras estaré esperando que las cosas salgan realmente como ellas esperan", agregó. "Es una situación que tienen que mejorar entre ellas, no en un canal de televisión ni para promocionar un disco que están haciendo las señoritas", enfatizó. "No entiendo el por qué del comunicado de la gente de Alejandra". Enrique Guzmán y Frida SofiaEnrique Guzmán y Frida Sofia Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pese a la compleja situación familiar, Enrique Guzmán "espero que salga bien esta situación con Frida" y seguirá al pendiente de su hija, quien continúa recuperándose de COVID-19 en su casa de la Ciudad de México. Mientras tanto, la oficina de Alejandra Guzmán lanzó un nuevo comunicado para tratar de resarcir la controversia ocasionada y aseguraron que la rockera no hará más declaraciones. "Nos gustaría aclarar nuestro primer comunicado que fue redactado de una manera algo fuerte", mencionaron. Frida Sofía y Alejandra Guzmán en Premio Lo Nuestro Image zoom Credit: Mezcalent "Para que conste: Alejandra y Frida ya estaban hablando", comentaron. "Todo lo que dijimos fue que para darle una oportunidad real de florecer [a la relación], no debería ser frente a las cámaras ni a través de los medios de comunicación".

