Enrique Acevedo regresa a Televisa. ¿Seguirá con CBS News? El periodista mexicano Enrique Acevedo, además de unirse como presentador al noticiero de la cadena Televisa En punto, permanecerá en la cadena CBS como colaborador desde su país natal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las buenas noticias a nivel profesional siguen llegando a la vida de Enrique Acevedo, quien además de unirse como presentador al noticiero de Televisa En punto, permanecerá en la cadena CBS News como colaborador desde Ciudad de México. "Enrique ha sido una adición valiosa a nuestro equipo desde que se unió a CBS News en 2020", comunicó Ingrid Ciprian-Matthews, jefa de recopilación de noticias de CBS News. "Y sabemos que seguirá haciendo un excelente trabajo desde su nuevo puesto". Mucho se han alegrado los seguidores del periodista de sus triunfos. "Bravo Enrique! Te seguirá yendo genial!!", "Enorme gusto por ti y por la audiencia mexicana Enrique!", "Qué orgullo Enrique! Enhorabuena, abrazo respetuoso con mucho cariño 🖤", "Bravo 👏", le escribieron en redes. En una reciente entrevista con El País, Acevedo dijo que le hacía mucha ilusión regresar a trabajar a México, tras vivir desde hace 12 años en Miami. "Estoy muy emocionado de regresar a México para hacer periodismo en mi país. Siempre ha sido un objetivo profesional, pero no pensé que llegaría en este momento, para ser honesto", dijo. Enrique Acevedo Enrique Acevedo | Credit: Mike Coppola/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A inicios de 2020 el periodista de 44 años se unió a CBS News como corresponsal del programa 60 Minutes. Anteriormente, presentó por más de una década el noticiero nocturno de Univision y también se desempeñó en Telemundo como presentador y corresponsal. En su desempeño profesional, Acevedo ha recibido un premio Emmy de noticias y documentales en la categoría Noticiero, el premio al periodista del año John S. Carroll del News Literacy Project y ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo por el Club de la Prensa de México en dos ocasiones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Enrique Acevedo regresa a Televisa. ¿Seguirá con CBS News?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.