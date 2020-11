Close

Enrique Acevedo habla de su salida de Univision ¿Qué pasó? Después de 10 años trabajando en Univision, Enrique Acevedo dice adiós a la empresa. Esta fue la reacción del periodista mexicano sobre su salida. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Enrique Acevedo sorprendió a muchos con el anuncio de que saldría de la cadena Univision después de 10 años en la cadena. El periodista mexicano reveló a People en Español "fue un acuerdo mutuo y le deseo lo mejor a la empresa". Acevedo no quiso entrar en más detalles sobre porqué tomó esta importante decisión en su vida laboral. Image zoom Credit: (Mike Coppola/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El galardonando periodista reveló la noticia en Instagram. "Ahora que hemos terminado con la cobertura electoral, les comparto que luego de casi 10 años informándoles desde @uninoticias hemos tomado la decisión de terminar nuestra relación laboral. Estoy profundamente agradecido por su confianza en mi trabajo durante todo este tiempo y por el cariño que recibí dentro y fuera de la redacción. Le deseo todo el éxito del mundo a la empresa y a mis compañeros, especialmente a Ilia Calderón y Jorge Ramos, a quienes considero familia", escribió. En enero, Acevedo habló en exclusiva con People en Español sobre su nuevo rol como primer corresponsal latino de la icónica marca de noticias en inglés 60 Minutes. El antiguo copresentador de la edición nocturna del Noticiero Univisión empezó el 2020 con el pie derecho con un fascinante nuevo proyecto laboral. “Voy a empezar un proyecto con 60 Minutes, el show de noticias más visto y de más tiempo en la televisión en Estados Unidos, llevan 52 temporadas al aire. En esas 52 temporadas es la primera vez que van a tener un corresponsal latino”, afirmó Acevedo. “Univisión fue clave que me apoyara porque es un proyecto que se suma a lo que yo tengo como responsabilidad principal que es el noticiero de la noche en Univisión”. El comunicador de 42 años añadió en esa ocasión que agradecía el apoyo de su esposa Florentina Romo y quería que sus hijos Emilio y Patricio se sintieran orgullosos de su legado periodístico. “Espero enseñarle a través del ejemplo a mis hijos”, dijo. “Cuando estoy en casa los llevo a la escuela y juego con ellos, y trato de estar ahí en los turnos del pediatra, pero es bueno que también vean que su papá está trabajando y viajando para cubrir historias y temas que a lo mejor los van a afectar más a ellos que a mí, como el control de armas o el cambio climático”.

