Exclusiva: Enrique Acevedo habla de su nuevo capítulo profesional en la cadena CBS Enrique Acevedo habla de sus conmovedores reportajes para el programa 60 Minutes+ de la cadena CBS y cómo las historias de inmigrantes en la frontera de Estados Unidos han tocado su corazón. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras su salida de Univision en el 2020, Enrique Acevedo ha comenzado un fascinante nuevo capítulo profesional. El periodista mexicano de 43 años habló en exclusiva con People en Español sobre sus reportajes en inglés para el programa 60 Minutes+ de la cadena CBS. "Hay un sentido colectivo de servicio y devoción a la calidad que no he experimentado del todo antes", confiesa el galardonado presentador. "Todos están conscientes del legado de la marca de CBS News, y mis colegas trabajan arduamente cada día para seguir construyendo esa historia. Estoy muy emocionado de empezar un nuevo capítulo en mi carrera en CBS y compartir esa experiencia con personas que admiro y respeto. También destacaría su compromiso real con la diversidad", añade Acevedo. "CBS News está rompiendo una barrera histórica al contratar a un inmigrante mexicano de primera generación como parte del equipo que está al aire", añade. "En menos de 20 años yo fui de reportar para un periódico local en Monterrey, México, a trabajar para una cadena que ha sido creada por algunos de los nombres más celebrados del periodismo televisivo en el mundo". Acevedo dejó su alma en su reportaje en el pueblo fronterizo de Piedras Negras para 60 Minutes+. Entrevistó a inmigrantes que habían en encontrado un refugio en el hotel Santa Rosa, que antes hospedaba a la elite de México y ahora —medio devastado con el paso de los años— se había convertido en un santuario para inmigrantes escapando de países como Guatemala, El Salvador y Honduras. Enrique Acevedo Hotel Santa Rosa | Credit: Cortesía de CBS "Mantener una distancia de las historias y los sujetos que cubrimos es considerado sagrado en el periodismo, pero yo honestamente creo que se necesito un sentido básico de empatía y compasión para contar una buena historia", dice el presentador. "Como inmigrante y como padre, pero también como ser humano, me sentí profundamente conmovido e inspirado por estas historias de familias dejando atrás todo por ir en busca de esperanza". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Enrique Acevedo Credit: Courtesy of CBS El periodista se siente identificado. "La inmigración es parte de nuestro ADN", confiesa. También lamenta que "la narrativa dominante ha criminalizado y deshumanizado a los migrantes y me duele ver que a menudo ignoramos o minimizamos sus contribuciones y su valor". La pandemia nos ha hecho ver, más que nunca, que los inmigrantes son trabajadores esenciales "indispensables para nuestro bienestar", añade. Enrique Acevedo Credit: Courtesy of CBS La pandemia ha cerrado la frontera de Estados Unidos y México, permitiendo solo viajes esenciales y ha complicado la situación más. Las comunidades en ambos lados de la frontera han sufrido por "la militarización" de esta zona y por la "retórica que alimenta la histeria fronteriza". Son al menos 15 millones de personas que viven en esta zona fronteriza donde ambas culturas siempre han convivido y han aprendido una de otra, enfatiza Acevedo. Enrique Acevedo Credit: Cortesía de Enrique Acevedo Al periodista —que tiene dos hijos pequeños— se le arruga el corazón al escuchar el calvario que viven muchos niños inmigrantes. "Es lo más difícil que he hecho como periodista", afirma. "Recuerdo que cubrí el tiroteo en [la escuela] Sandy Hook y me cuestioné todo lo que sabía hasta ese entonces del periodismo. Estaba soltero y no me había convertido aún en padre, pero cubrir esa historia tuvo un impacto profundo en mí. Al reportar las historias de los niños inmigrantes, hago todo por tratar sus historias con la dignidad y la humanidad que ellos se merecen, y espero que mi trabajo ayude a estas familias de alguna manera. Puedo que sea egoísta decir esto, pero también espero que me ayude a mí a convertirme en un mejor padre". Enrique Acevedo Credit: Cortesía de CBS Encontrar el balance entre su vida personal y profesional es un reto diario. "He aprendido a hacer radio en vivo mientras cambio un pañal y a mantener mi enfoque durante una entrevista por Zoom aunque mis dos hijos están en la misma habitación", cuenta risueño. Comenzar este nuevo capítulo profesional es otro sueño cumplido. "Tomé la decision más difícil hasta ahora en mi vida profesional el año pasado después de dejar Univision de enfocarme completamente en 60 Minutes+. Tenía un trabajo soñado como presentador de noticias en la cadena líder en español, pero aún sentía que no estaba haciendo lo suficiente para crecer como periodista", admite. "Ahora puedo creer con este nuevo formato. Aún no estoy ahí, pero al menos siento que estoy en el camino correcto y como familia somos más fuertes por todo lo que pasamos para llegar aquí. Quiero que mis hijos se sientan orgullosos de mi trabajo, no solo del hecho de que estoy en televisión".

