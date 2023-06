Famoso actor japonés es detenido por presunta ayuda en el suicidio de su madre Ennosuke Ichikawa fue detenido luego de que su madre muriera; lo señalan de ser responsable que la señora se quitara la vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ennokure Ichikawa Credit: JIJI Press / AFP) / Japan OUT (Photo by STR/JIJI Press/AFP via Getty Images El 18 de mayo de 2023, Ennosuke Ichikawa fue encontrado, por un asistente, inconsciente juntos a sus padres, en la casa familiar que tienen en Tokio, Japón. La señora de 75 años estaba muerta, mientras su padre, de 76, Danshiro Ichikawa, y el actor fueron llevados a un hospital, donde el primero falleció. Ahora, el famoso, cuyo nombre de nacimiento es Takahiko Kinoshi, fue detenido por la supuesta ayuda a su madre para quitarse la vida, según dieron a conocer medios de comunicación locales como la agencia JiJi y la televisora NHK. De acuerdo con el reporte de las autoridades, está celebridad del teatro Kabuki, hizo que su madre tomara una importante cantidad de pastillas para dormir con el fin de que falleciera por las "drogas psicoactivas". Tras la declaración, Ichikawa, dio a conocer ante la policía que su familia conversó sobre morir y renacer; por ello, ingirieron dicho fármaco; lo cual, coincide con los análisis toxicológicos que señalan la causa del deceso por intoxicación del mencionado medicamento que fue utilizado horas previas a ser descubiertos. El actor también mencionó que "iba a seguir a mis padres y matarme"; de hecho, escribió una carta de suicidio que fue hallada por las autoridades. De momento, solamente es señalado por asistir a su madre con su muerte, pero se espera que el fallecimiento de su padre, también actor de teatro Kabuki, se sume después durante el juicio como una estrategia para que alargar el periodo de detención. Ennokure Ichikawa Credit: Sports Nippon/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ennosuke Ichikawa, quien ha actuado en Londres, Ámsterdam y la Ópera de París, continúa bajo investigación.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Famoso actor japonés es detenido por presunta ayuda en el suicidio de su madre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.