¡Así fue el reencuentro de María Celeste Arrarás con el que fue su programa Al rojo vivo! Con motivo del lanzamiento de la carrera musical de su hijo Adrian Vadim, la periodista vivió un emotivo cara a cara con el que fue su espacio y su casa por casi dos décadas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Casi dos meses después de su marcha de Telemundo, María Celeste Arrarás ha vivido un emotivo reencuentro con la que fue su casa por casi dos décadas y el programa que con tanto amor vio nacer, Al rojo vivo. Con motivo del lanzamiento de la carrera musical de su hijo Adrian Vadim, el espacio ahora presentado por Rebeka Smyth, dedicó unos minutos al cantante que está presentando su primer single "Space", una canción que ya ha sido acogida con los brazos abiertos por los medios y el público. Muy pendiente de todo el tour de entrevistas del joven y a su lado acompañándole en esta hermosa aventura, María Celeste presenció con profunda emoción el reportaje que el que fuera su show televisivo dedicó con todo el cariño al joven artista. Este viernes, 25 de septiembre, es un día muy especial para la puertorriqueña y toda su familia pues significa el estreno de este sencillo y una etapa llena de felicidad, trabajo e ilusión para su hijo. Afortunadamente, la presentadora tiene todo el tiempo del mundo para vivir con él cada segundo de este bello viaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ya comenzó la primera gira de prensa de Adrian Vadim y aquí estoy apoyando a mi hijo en este momento tan emocionante. GRACIAS a todos los medios de prensa por el monumental apoyo que me han brindado. NO TENGO COMO PAGARLES TANTO CARIÑO", escribió entusiasmada en su perfil de Instagram. Todo lo mejor, querido Adrian, en este nuevo camino que emprendes, seguro que con todo el esfuerzo y las ganas que le has puesto estará repleto de momentos inolvidables. ¡Felicidades!

