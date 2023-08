¡El tierno encuentro entre Carmen Villalobos, sus suegros y cuñados en Miami! La actriz y Frederik Oldenburg pasaron una velada en familia donde derrocharon puro amor y felicidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es un amor que va viento en popa a toda vela. Después de unas románticas vacaciones por Europa con las que Frederik Oldenburg sorprendió a su amada Carmen Villalobos, la parejita sigue disfrutando de su amor. Ahora, en Miami. Precisamente desde la Ciudad del Sol, la actriz colombiana compartió una velada maravillosa, no solo con su enamorado, sino también con la familia de éste. Entre risas, buen rollo y una gran energía, Carmen mostró esa bonita relación que ya existe con sus cuñados y sus suegros. Una ternura muy especial que derrochan sus miradas y sonrisas. Carmen y Frederik Carmen y Frederik | Credit: IG/Carmen y Frederik La pareja salió a comer con la familia y así de felices lo compartieron. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Noche con el amorcito, la familia y los amigos", escribió Carmen junto a unas instantáneas que son la viva imagen de la dicha. Ambos disfrutan a tope de su compañía antes de que Frederik se ponga manos a la obra con la nueva entrega de Exatlón Estados Unidos. Carmen, Frederik y familia Carmen, Frederik y familia | Credit: IG/Carmen Villalobos La parejita sigue compartiendo con sus seguidores momentos cómplices que ya han hecho pensar a muchos que, o bien hay compromiso, o bebé en camino pronto. De momento, lo que hay es mucho amor.

