Encuentran sin vida al rapero y actor Deezer D. Deezer D. perdió la vida cuando se encontraba solo. Aquí todos los detalles de los ocurrido. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este jueves 7 de enero, Deezer D. fue encontrado sin vida en su residencia de Los Ángeles, California. Si bien, hasta el momento las autoridades no han revelado las causas del deceso, el hermano del rapero comentó que la familia cree que murió debido a un infarto, según informó el medio estadounidense TMZ. RELACIONADO: Muere la cantante cubana Farah María Image zoom Credit: Barry King/WireImage “Tuve el placer de trabajar con Deezer D en E.R.”, escribió en su cuenta de Twitter el actor Terry Wilkerson, confirmando el deceso. “Una de las almas más amables y gentiles de la historia. Incluso antes de que la diversidad fuera popular, apareció en uno de los programas más importantes de la red. Oraciones a su familia. Descansa tranquilo hermano”. Image zoom Dearon Thompson, nombre real, tenía 55 años y cobró fama gracias a su papel de Malik McGrath en la serie E.R. Image zoom Credit: Gary Null/NBCU Photo Bank “Hemos perdido a alguien especial. Desde el día en que llegué a Urgencias me hizo sentir bienvenido y como en casa. Echaré por siempre de menos a mi hermano”, comentó por su parte el actor Mekhi Phifer. Mientras Nepal Baer, productor ejecutivo de dicha emisión, comentó que Thompson era “un hombre muy dulce y amable”, según refirió el medio estadounidense Deadline. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El 30 de diciembre de 2020, Deezer D. anunció, en su cuenta de Instagram, el próximo lanzamiento de un nuevo material discográfico titulado History un the Making. Además, estuvo mencionando que en breve daría a conocer su primer sencillo en las plataformas musicales y de videos; incluso, dio a conocer un fragmento de audiovisual de dicho tema, pero sin mencionar el nombre. Su última publicación fue hace cuatro días.

