Encuentran sin vida a la expareja del boxeador Floyd Mayweather Josie Harris, madre de tres hijos del boxeador Floyd Mayweather, fue encontrada sin vida en un auto frente a su casa en California. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La expareja del pugilista el controversial boxeador Floyd Mayweather Jr. fue encontrada sin vida la noche del lune, en un auto afuera de su casa en un exclusivo residencial en California. De acuerdo al portal de entretenimiento TMZ, el departamento del Sheriff de Los Ángeles respondió a una llamada de ayuda alrededor de las 10 p.m. del lunes en la ciudad de Valencia, donde encontraron a Josie Harris, de 40 años, sin vida dentro de un auto. Por el momento, no se ha informado de la causa de muerte y aunque las autoridades no sospechan que haya sido un asesinato, el caso se encuentra bajo investigación. Mayweather y Harris mantuvieron una tormentosa relación en la que tuvierontres hijos: Koraun, de 20 años; Zion, de 18; y Jirah, de 15. En el 2010, el boxeador cumplió una condena de 90 días en prisión luego de que Harris lo denunciara por violencia doméstica, según reportó el diario USA Today. En aquel momento, aseguró que el famoso peleador abusó de ella en seis ocasiones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mayweather negó las acusaciones, lo que llevó a la madre de sus hijos a demandarlo por difamación y exigir una compensación de $20 millones. La pareja, que mantuvo una relación entre 1996 y 2010, estaba supuesta a enfrentarse en corte nuevamente en diciembre de este año, según el sitio The Blast. Por el momento, el boxeador no se ha expresado sobre lo sucedido, y de acuerdo a sus publicaciones en redes sociales, continuaba felizmente con su viaje por Europa. Advertisement

