Encuentran muertos a los actores mexicanos Andrés y Jorge Tirado Luego de haberse denunciado su desaparición, los hermanos Andrés de 27 años y Jorge Tirado de 35 fueron hallados sin vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 16 de diciembre de 2022, se reportó que Jorge y Andrés Tirado habían desaparecido y la última vez que se les vio fue en la Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. La búsqueda intensa continuaba hasta que se dio a conocer que los actores habrían sido encontrados sin vida, según reportó el periodista Carlos Jiménez. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, informó a los medios de comunicación locales sobre el hallazgo de tres hombres, los chicos, y su tío y José González de 73 años; quienes estaban maniatados y con rastros de violencia. Todos fueron localizados en el interior de una casa en la calle de Medellín 113, en la colonia Roma Norte, donde los hermanos fueron vistos última vez. De acuerdo con las primeras investigaciones, el móvil del presunto homicidio fue una disputa por la mencionada propiedad. El secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dio a conocer que fueron detenidas tres personas que podrían estar involucradas en lo ocurrido. "Primero fueron presentados como testigos y ya se encuentran en calidad de indiciados derivado de las investigaciones realizadas. Continuaremos informando", mencionó García Harfuch en su cuenta de Twitter. Andres y Jorge Tirado Andres y Jorge Tirado | Credit: Instagram/@jrgtirado SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las personas detenidas fueron identificadas como Blanca Hilda 'N', su hija Sally Mechaella 'N' y su yerno Azuher 'N'. De acuerdo con información oficial derivada de las primeras indagatorias, estos tres presuntos responsables habrían permitido el ingreso de personas armadas al domicilio, donde mantuvieron privadas de la libertad a las víctimas y luego las mataron. Cabe destacar que las víctimas y las tres personas detenidas habitaban el mismo domicilio, pero en forma independiente, unas en la planta alta del inmueble y otras en la planta baja. El gremio artístico se ha pronunciado en contra de lo ocurrido a Andrés de 27 años y Jorge Tirado de 35; así como a su tío.

