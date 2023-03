Encuentran muerto en su casa al actor Lance Reddick, de 60 años El protagonista de series como Lost y The Wire había conmovido a sus seguidores con su publicación en redes el día antes de su muerte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo del cine y la televisión despide a una de sus figuras, Lance Reddick, conocido por sus papeles en series de primera línea como Lost, Bosch o The Wire, entre otras. Este viernes, su cuerpo era hallado sin vida en su residencia de Los Ángeles. "El aclamado actor Lance Reddick murió de repente esta mañana debido a causas naturales", recoge el comunicado de su representante a los medios. El actor había derretido los corazones de sus seguidores en Instagram el día anterior al publicar un post que llamó la atención de todos. Lance Reddick Lance Reddick muere inesperadamente en su casa | Credit: (Photo by Leon Bennett/WireImage) Con motivo de la próxima celebración de Día Nacional del Cachorro, el también protagonista de la cinta John Wick 4, a punto de estrenarse, enseñó varias imágenes junto a sus 4 perros que no cesaban en demostrarle todo su amor a base de lametazos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Amo consentir a mis perros", escribió. Una imagen a la que compañeros y fans han reaccionado para darle el último adiós. Entre ellos, el actor mexicano, Diego Boneta. "Descansa en paz, amigo mío". Lance, de 60 años, deja a su esposa, Stephanie Reddick, e hijos, Yvonne Nicole Reddick y Christopher Reddick. "Lance será profundamente extrañado. Por favor, respeten la privacidad de su familia en estos momentos", concluyó el escrito de su representante.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Encuentran muerto en su casa al actor Lance Reddick, de 60 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.