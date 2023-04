Encuentran muerto al cantante Paul Cattermole de la banda juvenil S Club 7 El artista de 46 años y sus compañeros acababan de anunciar la gira de su reencuentro para celebrar el 25 aniversario del grupo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fans de la exitosa banda británica S Club 7, cuyo apogeo musical tuvo lugar en los años 90 y comienzos del nuevo milenio, están de luto. Uno de sus integrantes, Paul Cattermole, ha fallecido a los 46 años de forma inesperada, tal y como informaban sus compañeros de grupo desde su cuenta de Twitter e Instagram. "Estamos verdaderamente devastados por el fallecimiento de nuestro hermano Paul. No hay palabras para describir la profunda tristeza y pérdida que todos sentimos. Fuimos muy afortunados de haberlo tenido en nuestras vidas y estamos agradecidos por los increíbles recuerdos que tenemos", lee el sentido mensaje. Respeto y entendimiento ante lo sucedido es lo que han pedido los que fueran también sus amigos. "Todos y cada uno de nosotros lo extrañaremos profundamente. Les pedimos que respeten la privacidad de su familia y de la banda en este momento", concluye el escrito. S Club 7 S Club 7 | Credit: (Photo by Fryderyk Gabowicz/picture alliance via Getty Images) Tras las primeras investigaciones realizadas, la policía de la localidad de Dorset, ha confirmado que, de momento, no hay "circunstancias sospechosas" que rodeen la muerte del artista. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La banda de pop británica había dado una gran noticia a sus seguidores el pasado mes de febrero en un comunicado. Su reencuentro en una gran gira con motivo de sus 25 años de carrera. Tras decir adiós y tomar caminos diferentes en lo profesional, S Club 7 tenía agendada una gira de 11 conciertos por Reino Unido e Irlanda el próximo otoño. "Después de ocho años es alucinante anunciar que nos volveremos a reunir para actuar todos juntos. Ni siquiera nosotros podemos creernos que haya pasado tanto tiempo. La música y la amistad siempre han estado en el centro de todo lo que hemos hecho. Esperamos que todos ustedes puedan unirse a esta gran fiesta de celebración", anunciaron entusiasmados. Según la publicación The Sun, el resto de los integrantes están "derrumbados" con la noticia. "Todos están hechos pedazos. Hannah y el resto de la pandilla se derrumbaron cuando les dijeron lo que pasó... Nadie puede creerlo. Hay una verdadera sensación de horror e incredulidad", recoge el medio.

