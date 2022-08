Encuentran sin vida al actor y comediante estadounidense Teddy Ray La policía dio a conocer el hallazgo del cuerpo de Teddy Ray. Aquí todos los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El viernes 12 de agosto de 2022, fue encontrado sin vida Teddy Ray. El actor, quien hace dos semanas cumplió de 32 años, fue hallado sin vida en la comunidad desértica de Rancho Mirage, en Los Ángeles, California, luego de que las autoridades respondieran a una llamada donde se reportaba del deceso en una residencia privada, según informó al medio estadounidense Los Ángeles Times, la Oficina del Sheriff del condado de Riverside y la oficina forense del condado. El sargento del alguacil, Brandi Swan, mencionó que de momento se desconoce la causa de la muerte y no dio mayor información sobre la investigación al respecto. Los colegas se pronunciaron ante el deceso de Theadore Ray, nombre real del famoso. "Teddy Ray fue un artista hilarante y querido", dijo la cadena de televisión Comedy Central en un comunicado de Twitter. "Toda la comunidad de la comedia lo extrañará profundamente". "Toda la familia Def estamos desconsolados y todavía no podemos creer que nuestro hermano Teddy Ray haya fallecido. Lo extrañaremos todos los días, pero sabemos que hará reír al cielo. Nuestro más sentido pésame y oraciones a su familia, y amigos", mencionó en el mismo medio All Def Digital. Teddy Ray Credit: Teddy Ray Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "All Def Digital, una compañía de medios multiplataforma con la que Ray había colaborado, tuiteó que estaba "desconsolada" por la noticia de la muerte de Ray., decía el tuit. Ray apareció como alguacil en PAUSE with Sam Jay, apareció en la serie digital Cancel Court y fue comediante. "Teddy Ray, un viejo amigo y socio en nuestros proyectos, merece descansar en paz", mencionó Hoorae Media. "¡Agradecido por el entusiasmo que siempre le diste a nuestros proyectos y sets!". Teddy Ray era un comediante y actor que realizaba presentaciones de Stand-up. Formó parte del elenco de la serie Pause with Sam Jay y el programa digital Cancel Court.

