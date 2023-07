Encuentran muerto al cofundador y músico de Journey, George Tickner Este 5 de julio de 2023, falleció George Tickner. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Journey Credit: Gems/Redferns/Getty Images Este 5 de julio de 2023, fue encontrado muerto George Tickner a los 76 años de edad. Si bien, hasta el momento, no se han revelado las causas del deceso de músico, los excompañeros del cofundador del legendario grupo de rock Journey confirmaron su fallecimiento; incluso, hubo quien recordó a Herbie Herbert, manager de la agrupación que también falleció hace poco. "Journey Junkies, tengo noticias muy tristes. George Tickner, el guitarrista rítmico original de Journey y colaborador en la composición de sus primeros tres álbumes, falleció. Descanse en paz, Dr. George Tickner. Te echaremos inmensamente de menos. Herbie [Herbert] te está esperando para saludarte", escribió Neal Schon en su cuenta de Facebook. "Querido George, 'Of a Lifetime' sigue siendo una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. RIP hermano, buen viaje. "Nuestras condolencias a su familia y amigos, y a todos los miembros pasados y presentes de la banda. Es tan desgarrador. Creo que debemos dar un abrazo grupal". Comenzó su carrera musical como miembro de la banda de rock psicodélico Frumious Bandersnacht. En 1973, Tickner, Schon, Ross Valory y Gregg Rolie crearon Journey. Sin embargo, tras dos años de formar parte de la agrupación, el famoso decidió abandonarla para cumplir su sueño de convertirse en médico. Así, obtuvo una beca en la escuela de Medicina de Stanford. Tras graduarse y dedicarse a esta profesión, la combinó con la música y, de vez en cuando, ofrecía presentaciones locales. Journey Credit: Frank Trapper/Corbis via Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se le ocurrieron acordes que nunca había oído. Tenía unas manos enormes, desafinaba las cuerdas y se le ocurrían voicings que nadie más podía hacer", dijo en algún momento Rolie. Cuando a Journey se le otorgó una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, George Tickner estuvo presente junto a sus excompañeros.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Encuentran muerto al cofundador y músico de Journey, George Tickner

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.