Encuentran muerto al salsero Lalo Rodríguez en plena calle de Puerto Rico La muerte de Lalo Rodríguez ha causado sorpresa por las circunstancias en las que fue encontrado su cuerpo sin vida. Este martes 13 de diciembre de 2022, se dio a conocer la muerte de Lalo Rodríguez. De acuerdo con los reportes de los medios de comunicación locales, la Policía de Puerto Rico informó que el cuerpo del salsero de 64 años fue hallado sin vida en el edificio 54 del residencial Sabana Abajo, en Carolina. Se mencionó que el encuentro del cantante fallecido ocurrió aproximadamente a las tres de la tarde; además, no había señales visibles de violencia en su cuerpo. Por protocolo, se llevará a cabo la autopsia correspondiente para determinar la causa del deceso de este artista. Ubaldo Rodríguez Santos, nombre real del famoso, nació 16 de mayo de 1958 en Carolina, Puerto Rico. Su afición por la música inició a muy temprana edad y a los nueve años cantaba en fiestas patronales de su país; así como en radio y televisión. A los 12 años inició de manera oficial su carrera profesional tras convertirse en cantante de la Orquesta Tempo Moderno. El salsero grabó su primer disco a los 16 años con la Orquesta de Eddie Palmieri; dicha producción musical titulada The Sun of the Latin Music se convirtió en el primer álbum de salsa en recibir un premio Grammy estadounidense. En 1980 debutó como solista con el disco Un nuevo despertar, que incluía el sencillo "Ven, devórame otra vez"; el cual, se convirtió en su mayor éxito en ventas y se ha convertido en una canción icónica del mercado hispano que logró posicionarse en los primeros lugares de países como Panamá, Perú, Colombia, Venezuela y España, donde recibió un disco de platino y uno de oro por la venta de más de 200 mil copias del tema. Lalo Rodriguez en 'Dia Nacional de la Zalza' March 10, 2016 in San Juan, Puerto Rico Credit: GV Cruz/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En agosto de 2021, Lalo Rodríguez fue descubierto en estado de embriaguez caminando solo por la carretera 876, del pueblo de Trujillo Alto, en Puerto Rico. El mes de noviembre pasado, estuvo hospitalizado, pero preliminarmente se indicó que renunció al tratamiento. De momento, se desconocen mayores detalles sobre el motivo de su muerte y los respectivos funerales.

