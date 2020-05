Encuentran muerto a actor de la película "Twilight" Gran sorpresa causó el fallecimiento de Gregory Tyree Boyce. El actor de la película Twilight fue encontrado sin vida al interior de su casa de Las Vegas, Nevada. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor de la película Twilight, Gregory Tyree Boyce, fue encontrado muerto junto a su novia Natalie Adepoju, en su residencia de La Vegas, Nevada, el pasado 13 de mayo. La oficina forense del condado de Clark fue la encargada de confirmar el deceso a los medios de comunicación a inicios de esta semana. Si bien, se desconoce la causa del fallecimiento, las autoridades han descartado por completo que se trate de un crimen. RELACIONADO: Hallan muerto, en circunstancias extrañas a David Legeno, villano de Harry Potter Image zoom Gregory Tyree Boyce y su novia Natalie Adepoju Instagram De acuerdo con la madre del actor, Lisa Wayne, su hijo estaba por abrir un restaurante, de nombre West Wings, cuyo plato principal eran las alitas de pollo; en dicho lugar el joven haría un homenaje a los raperos que admiraba. “Creó los sabores y los nombró en honor a raperos como Snoop Dog, Kendrick Lamar, Roddy Ricch, The Game, etc.”, mencionó Wayne en un mensaje que dio a conocer en su cuenta de Facebook. “Puedo decir que mi hijo fue mi chef favorito. Estaba haciendo algo grandioso. Esa era su pasión”. Los cuerpos sin vida fueron encontrados por un primo de Boyce, quien se sorprendió al ver el auto del actor en su casa, cuando él debería estar cumpliendo compromisos profesionales en Los Ángeles. Por otro lado, fuentes cercanas a la investigación, informaron al portal estadounidense TMZ que, en el domicilio donde ocurrió el suceso, se encontró una sustancia blanca en polvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gregory Tyree Boyce celebró el pasado 5 de diciembre su cumpleaños número 30; en aquel momento se declaró feliz y aseguró “no pensé que llegaría a tener 30 años”. Le sobrevive una hija de 10 años llamada Alaya; mientras que Natalie Adepoju, de 27 años, dejó un niño que lleva por nombre Egypt.

