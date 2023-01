Encuentran muerto al actor estadounidense Adam Rich El actor Adam Rich de 54 años, falleció el 7 de enero de 2023. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 7 de enero de 2023, falleció Adam Rich a los 54 años. TMZ, reportó el cuerpo sin signos vitales del actor fue hallado al interior de su domicilio, según dio a conocer un oficial de la policía local con quien habló; el cual, también mencionó que una persona llegó a casa del actor, ubicada en Los Ángeles, California, y lo encontró sin vida. Así, llamó a las autoridades correspondientes para que se hicieran cargo de la situación. Dicho agente mencionó que la muerte del actor no se habría tratado de un homicidio, pero, que hasta ahora, no existen bases sólidas que definan lo que ocurrió al momento de su muerte; por lo tanto, se llevarán a cabo las investigaciones correspondientes para conocer lo sucedido. Dicho medio también habló con un familiar cercano que confirmó el deceso; sin embargo, no quiso dar mayores detalles de lo ocurrido con el famoso. Adam nació el 12 de octubre de 1968 en Nueva York, Estados Undios. debutó el 16 de marzo de 1977, a los ocho años, en el programa Eight ist enough, donde interpretaba. Nicholas, el hijo menor de la familia Bradford. Dicha emisión se transmitió hasta el 29 de agosto de de 1981 en Estados Unidos y lo convirtió en el número 73 de las mejores estrellas infantiles, según el ranking de VH1. Además, participó en otros programas como Code red, en 1981, y Dungeons and dragons, en 1983. Adam Rich Credit: Michael Tullberg/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Estudió actuación en Chatsworth High School. Aunque, decidió alejarse de la actuación en los años 90, debido a que, según mencionó públicamente, no le llamaba la atención el estilo de vida de las celebridades. De acuerdo con el diario británico The Sun, este comediante sufrió problemas con sustancias tóxicas, lo que lo llevó a un arresto en 1991. También mencionó que otro de los indicios que apunta a su muerte fue que el actor aparentemente padecía problemas mentales, según lo dio a conocer a través de uno de sus tuits. Adam Rich Credit: Disney General Entertainment Content via Getty Images Ha trascendió que Adam Rich considerada como su mantra la frase "La vida es para vivirla, y vivo mi vida al máximo todos los días".

