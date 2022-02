Encuentran sin vida a la presentadora mexicana Michell Simon Michell Simon fue reportada desaparecida y días después su cuerpo fue hallado en la Ciudad de México. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 18 de febrero de 2022, se dio a conocer que Michell Simon se encontraba desaparecida; ahora se informó que el cuerpo sin vida de la presentadora fue encontrado en el kilómetro 32 de la carretera Picacho-Ajusco, en el pueblo Santo Tomás Ajusco, Alcadía Tlalpan de la Ciudad de México. El hallazgo se llevó a cabo el lunes 21 de febrero a las 4 de la tarde cuando trabajadores mitigaban un incendio cerca del paso vehicular. A cinco metros de dicho lugar, estas personas descubrieron los restos envueltos en una cobija y con manchas de sangre. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) llegaron al sitio para comenzar con las investigaciones correspondientes; así, en aproximadamente 30 de donde se localizó el cuerpo, encontraron una una toalla color blanco con la leyenda bordada "Hotel y villas Patriotismo"; la cual, también presentaba señales hemáticas. Las autoridades ministeriales llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo y comenzaron los trabajos periciales correspondientes. Por su parte, la titular del Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lamentó el hecho. "Primero, es muy triste, es lamentable este feminicidio. Está investigando la Fiscalía General de Justicia desde el primer momento que se conoció. No quisiera yo dar más adelantos, lo tiene que dar la propia Fiscalía, pero hay avances muy importantes en la investigación", mencionó a los medios de comunicación. Michell Simon Credit: Michell Simon Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con los primeros informes oficiales, que han sido reportados por los medios de comunicación locales, se indica que la ahora occisa presentaba golpes y otras señales de violencia. Anahí Michell Pérez Tadeo, nombre completo de la presentadora de televisión, pudo ser identificada gracias a los diversos tatuajes que tenía. Michell Simon tenía 29 años, era originaria de Veracruz, México. Se desempeñaba como comentarista y conductora deportiva. También se dedicaba al modelaje y la actuación. Le sobrevive una hija de cuatro años que lleva por nombre Regina.

