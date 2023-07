Hallan muerta en su casa a la aristócrata Marta Chávarri La que fuera Marquesa de Cubas fallecía en la madrugada a los 62 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este viernes, el mundo de la aristocracia española, y también de la prensa rosa, recibía la impactante noticia de la muerte de uno de sus nombres más destacados, Marta Chávarri. La que fuera Marquesa de Cubas era hallada sin vida y durante la madrugada en su casa del barrio Salamanca de Madrid. Era su asistenta quien la encontraba inconsciente y sin respiración, avisando de inmediato su hermana y a los servicios de emergencias. A su llegada, Marta ya había fallecido y no se pudo hacer nada más. Marta Chávarri Marta Chávarri | Credit: The Grosby Group Por el momento, su entorno más cercano no ha confirmado la causa de su fallecimiento, pero medios españoles como LOC, han asegurado se trata de muerte natural. Su cuerpo fue inmediatamente trasladado a instituto forense para practicarle la autopsia que, según esta publicación, se ha determinado que ha sido debido a un infarto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marta desapareció de la escena pública después de muchos años siendo la protagonista de las portadas de revistas. En 2014 se supo que tuvo un accidente doméstico que la llevó a ser operada del ojo y la mandíbula. Marta Chávarri Marta Chávarri | Credit: (Photo by Patricia J. Garcinuno/Getty Images) Su entorno más cercano asegura que se encontraba estupendamente bien de ánimo y feliz con la nieta que acababa de darle hace un mes su único hijo, Álvaro Falcó.

