Encargada de armas de Rust acepta falta de revisión de la pistola con la que disparó Alec Baldwin

Se dan nuevos detalles sobre el caso donde Alec Baldwin disparó un arma de utilería que ocasionó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins. El pasado 21 de octubre, en la locación donde se filmaba la película Rust, Alec Baldwin, su protagonista, disparó un arma de utilería que mató a la directora de fotografía, Halyna Hutchins, y dejó herido al director de la cinta, Joel Souza. Desde entonces, se están realizando las investigaciones pertinentes para determinar cómo ocurrió el accidente. Ahora, se dan a conocer nuevos detalles al respecto, debido a que Hannah Gutierrez-Reed, la encarga de armas de esta producción cinematográfica confesó a la policía que "no reviso demasiado" el arma que utilizó el actor. De acuerdo con el relato de la armera, fue quien cargó el mencionado artefacto; una Colt.45 con cinco balas falsas, antes del almuerzo, y luego se resguardó en un cofre. "Tuvimos siempre el arma antes de eso, y nada pasó, y no estaba ahí, y no se suponía que ellos halaran el martillo del arma", mencionó durante su declaración. Por su parte, la policía incautó más de 500 balas en el set, algunas falsas y otras que se sospecha son reales. Este martes, los investigadores compartieron nuevos detalles sobre el posible origen de las municiones reales. Su informe arroja que las proyectiles que fueron utilizados por la producción se adquirieron es diversos establecimientos, incluyendo el de Seth Kenney, un proveedor de armas en el estado de Arizona. Alec Baldwin Alec Baldwin | Credit: Mark Sagliocco/Getty Images for National Geographic Este mencionó a las autoridades que podría haber entregado "munición recargada" a la producción de Rust; lo cual, refiere a balines que fueron ensamblados con varios componentes y no como se manufacturan las balas reales. Por su parte, los fiscales no descartan fincar cargos criminales contra las personas involucradas en el accidente, incluyendo a Baldwin y Gutierrez-Reed. Mientras tanto, se asegura que Alec Baldwin ofreció su primera entrevista televisiva al medio ABC; la cual, fue conducida por el presentador George Stephanopoulos, aunque se desconoce mayor información.

