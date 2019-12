Encantador como siempre, el viudo de Edith González rompe el silencio y habla de su supuesta nueva novia Lorenzo Lazo acudió a un evento en homenaje a la fallecida actriz y al ser interrogado contestó con la caballerosidad que lo caracteriza. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Adonde vaya, Lorenzo Lazo se destaca por su educación y buenas maneras con la prensa. Como era de esperarse, el viudo de Edith González acudió a un emotivo homenaje a su esposa por su labor en vida con la Fundación Niños en Alegría. Allí se recordó la entrega y el corazón solidario de la artista siempre comprometida con las causas nobles y especialmente con los más pequeños. A su llegada, los micrófonos lo esperaban para hacerle preguntas al respecto, pero también sobre su estado sentimental actual. Ante la publicación de la existencia de una nueva novia, el economista no tuvo reparo en responder y resolver todas las dudas. “Ah, pues cuando la encuentren ustedes me avisan”, dijo con gran sentido del humor, dejando claro que de novia nada de nada. ¿Está abierto a tener una relación? “Pues ahí si se enteran me avisan”, volvió a decir entre risas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ya poniéndose un poco más serio, insistió que ese momento era para hablar de otras cosas más relevantes, como la entrega de su esposa durante tantos años a los niños necesitados. Image zoom Aunque activo en las redes y en la vida social, Lorenzo se mantiene muy privado en lo que a su vida personal se refiere. Hace unas semanas la prensa mexicana se hacía eco de un posible romance con Cristina Rivera Torres, con quien acudía a una corrida de toros. A juzgar por las palabras del empresario, tal relación no existe. Sus prioridades son otras; entre ellas, honrar por encima de todo el recuerdo de la primera actriz, siempre en nuestros corazones. Advertisement

