¿Estás enamorada? Bárbara Camila responde Bárbara Camila, la hija de Carolina Sandoval se confiesa y habla en exclusiva con People en español sobre su situación amorosa Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Barbara Camila Credit: Instagram/@barbaracamilas Si alguien ha dado de qué hablar, esa es Bárbara Camila. La joven de 19 años se ha convertido en una de las influencers hispanas que causan más revuelo. Cuando no presume sus curvas o rutina de ejercicios, se muestra junto a su familia en cómicas grabaciones. Pero, ¿qué hay de su corazón?, además de su mami Carolina Sandoval, su abuela y su hermana, ¿hay alguien más que llama su atención? "Mi corazón está enfocado, ha sentido sus cositas, ha sentido sus emociones, ha tenido sus amores por ahí", confiesa la también empresaria. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Pero lo mantengo privado y así será por el resto de mi vida, tal vez lo muestre o hable más de eso con mis amistades. No lo hago público porque como soy una figura pública la gente da sus opiniones". Y es que si se trata de recibir buenas y malas opiniones sobre "su cuerpo y su trabajo" Bárbara Camila ya es toda una experta. "No quiero exponer a nadie que no quiera estar en ese lado del público, ese lado es más privado", dice. "Estoy enfocada estudiando y trabajando duro para tener lo que yo quiera en este mundo".

