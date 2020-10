En un lujoso yate lleno de globos ¡Así fue la fiesta sorpresa del cumpleaños de Zuleyka Rivera! La bellísima Miss Universo cumplió treinta y tres años bailando con sus amigos sobre el mar y ataviada con un fantástico bikini. ¡Aquí tienes el video que lo comprueba! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Zuleyka Rivera cumplió años con mucho estilo! La modelo puertorriqueña disfrutó de una tremenda fiesta sorpresa, rodeada de globos y a bordo de un lujoso yate donde dio la bienvenida a sus espléndidos treinta y tres años. La ganadora de Miss Universo 2006, llegó al barco con sus amigos en una limousine, donde bailaron y tomaron unos drinks de camino, para después festejar con el resto de sus invitados sobre el mar. Nada más entrar al camarote, Zuleyka descubrió emocionada un enorme ramo de rosas blancas, un pastel gris con una gran Z plateada y globos blancos y grises que inundaban el espacio. En la nota de las flores podía leerse: “de tu amante secreto por siempre”. Image zoom IG Zuleyka Rivera Image zoom IG Zuleyka Rivera La mamá de Sebastián, su hijo de ocho años, no pudo lucir más perfecta para la ocasión con este favorecedor bikini negro, con detalles de lágrimas plateadas en la parte superior, y cuya parte inferior iba cubierta de largos flecos. Bajo sus grandes lentes negros, destacaba su estilosa gargantilla hecha de pequeñas caracolas de mar. Image zoom IG Zuleyka Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este verano, la modelo entabló una demanda millonaria contra las tiendas Kress de Puerto Rico, con las que había firmado un contrato en 2008 para ser imagen de las mismas y crear una línea con su nombre. Al parecer, en 2018 comenzaron a no cumplir con los pagos acordados y ella les demandó para exigir los montos que se le debían y una compensación por daños y perjuicios por el uso indebido de su imagen y su nombre. Entre sus próximos proyectos, Zuleyka Rivera será la conductora del nuevo reality show de Telemundo, El Domo Del Dinero, junto a Karim Mendiburu que comienza el próximo 13 de octubre de 7 a 9 pm.

