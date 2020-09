En pleno desamor, Chiquis recordó lo que más extraña de su mamá y acabó en lágrimas Una fanática realizó un video musical combinando momentos de Jenni Rivera y su hija y en todos los clips había un denominador común... Antes de dormir, la artista lo vió en Instagram y se emocionó. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cuando uno tiene el corazón roto, siempre corre a refugiarse en los brazos de sus seres queridos. Así lo hizo Lorenzo Méndez tras su última y al parecer definitiva separación con Chiquis Rivera: “El diablo quiere verme borracho, en el bar, tratando de ahogar mi tristeza. Ni hablar. Me pego a mi familia, a mi hija y, más que a nada, a Dios”, relató en su cuenta de Twitter. Image zoom (Instagram/ @lorenzomendez7) Mientras, la hija de Jenni Rivera se encuentra centrada en su trabajo, recordando como es lógico a su mamá en estos momentos tan duros que está viviendo por culpa del desamor, aún más difíciles si cabe por la ausencia de su madre. Le hemos visto a menudo escuchando la música de su progenitora en los desplazamientos que le llevan al estudio de televisión o a sus propios conciertos. Anoche, no pudo contener las lágrimas antes de dormir cuando vio el lindo video que compartió una de sus fans. En él, con la canción de Because You Loved Me de Celine Dion como telón de fondo, se sucedían varios clips en los que Chiquis y su mamá terminaban siempre fundidas en un abrazo. Con estos significativos emojis en llanto, así fue como reaccionó la artista al verlo: Image zoom IG Chiquis Rivera SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después, Chiquis no dudó en compartir el video en sus propias redes y esto fue lo que escribió junto a él: “uno de estos abrazos me haría muy bien en este momento” y añadió una carita triste y un deseo de buenas noches para sus seguidores. Image zoom IG Chiquis Rivera Tiempos difíciles los que está viviendo la intérprete tras esta última separación de su esposo.

