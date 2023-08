¡Wendy Guevara revela en qué gastará el dinero que ganó en La casa de los famosos México! Wendy Guevarra fue la ganadora del reality show La casa de los famosos México. ¿Qué hará con el dinero que ganó? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Wendy Guevara salió victoriosa de La casa de los famosos México y ganó un maletín con 4 millones de pesos mexicanos, el equivalente a 200 mil dólares. ¿Qué hará con el premio? Wendy dijo que si ganaba ayudaría a sus padres económicamente para que ya no tuvieran que trabajar. "A mi mamá le quiero poner una tortillería", dijo en el reality show. "Para que ya ella no trabaje y que mejor contrate a alguien". En un live en sus redes sociales, que tuvo más de dos millones de vistas, dijo que invertiría parte del dinero en una tortillería para que sus padres administren el negocio. "¡Quiero invitar a comer a todos!", dijo risueña tras resultar ganadora. Parte de su nueva fortuna la empleará ayudando a otros. "También quiero hacer unos donativos a personas con quemaduras en su cuerpo", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Wendy Guevara Credit: Mezcalent Wendy hizo historia como la primera concursante transexual en ganar un reality show en México. La influencer y empresaria mexicana recibió más de 18 millones de votos. Wendy Guevara Credit: Mezcalent "Estoy muy agradecida que me dieran la oportunidad a una chica así como yo, a una chica de la comunidad trans", dijo en entrevista con NMás+. "No tengo palabras, no me la puedo creer todavía", añadió sobre resultar ganadora. "Cuando iba a entrar al reality iba un poquito incomoda porque dije: 'soy una chica trans, no sé si ellos están muy acostumbrados a dormir con una chica como yo', porque de repente hay gente que es muy machista, y la verdad todos estos chicos hicieron lo contrario, fueron un amor. Me sentí super arropada".

