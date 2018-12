La actriz de 53 años nacida en argentina es reconocida en el mundo de la actuación por haber sido parte de grandes telenovelas como, entre otras, La revancha, Luz María, Sabor a ti, Amantes de luna llena, La niña de mis ojos. Rosalinda no ha estado en la pantalla chica desde la novela del 2012 Mi ex me tiene ganas con el personaje de Claudia. Si bien no ha estado actuando, sí ha estado ocupada pasando tiempo con su familia, amigos y perro mientras comparte todo sus momentos felices en las redes sociales.