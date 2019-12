¿Qué ha sido de Karyme Lozano? By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next (Photo by Tara Ziemba/Getty Images) Su carrera comenzó a principios de los años noventas y desde entonces apareció en muchas telenovelas, como Amar sin límites, Niña amada mía y Tres mujeres. Hace unos años cambió de aires y se mudó a Hollywood. Hoy en día, la mexicana vive en Los Ángeles con su familia abriéndose camino. Empezar galería Karyme Lozano Image zoom Carlos Tischler/REX/Shutterstock La conocida actriz mexicana de 45 años comenzó su carrera en 1994 en la telenovela Volver a empezar. Desde entonces ha aparecido en tres portadas de "Los 50 más bellos" de People en Español. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Su hija Image zoom NUNU para nunupictures.com La actriz tiene una hija de 17 años, Ángela Iturrioz, fruto de su primer matrimonio. 2 de 10 Applications Ver Todo Su esposo Instagram/mikedamdg Karyme lleva casada por seis años con su actual esposo, Michael Domingo. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Familia feliz Image zoom Instagram/Karyme Lozano Con su hija y su esposo, muy sonrientes. 4 de 10 Applications Ver Todo Más hijos Image zoom La actriz expresó en las redes sociales el deseo de tener hijos, que su esposo comparte. La pareja ha decidido convertirse en padres de acogida y alientan a otros a hacer lo mismo. 5 de 10 Applications Ver Todo Luto Image zoom Perdió a su mascota este año y todavía no ha superado el dolor. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Los viejos tiempos Instagram/Karyme Lozano De tanto en cuanto, le gusta recordar en las redes momentos como el rodaje de la telenovela Niña amada mía. 7 de 10 Applications Ver Todo Proyectos nuevos Image zoom "Supercontenta! En lectura de un guion de cine de un nuevo y maravilloso proyecto. Amo el guion y mi personaje!", compartió a la actriz en sus redes sociales. 8 de 10 Applications Ver Todo Hollywood Image zoom Tras dejar el mundo de las telenovelas cuando falleció su padre, se mudó a Los Ángeles en busca de nuevos horizontes.Aquí está con el actor Kevin James durante su participación en una serie de televisión. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement ¿Volverá a la televisión latina? Image zoom Mezcalent Está por verse si la actriz decide regresar a las novelas y reverdece buenos momentos como los que disfrutó en Tres mujeres con Jorge Salinas. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

