El actor español Ezequiel Montalt ha estado en muchas telenovelas a lo largo de su carrera de actor. Lo hemos visto en producciones de éxito como Santa diabla, Reina de corazones y Más sabe el diablo. Su último papel fue en 2017. Mira qué ha hecho con su tiempo, según las imágenes que ha compartido en las redes.

Ezequiel Montalt

El actor español de 41 años es conocido por sus papeles en telenovelas populares como El rostro de Analía, La reina del sur y Los herederos del Monte.

Antes de la actuación

Montalt comenzó su carrera artística como cantante, trompetista, compositor y arreglista en una banda de jazz llamada Ejazz.

Actor

Después de dejar atrás el mundo de la música, estudió teatro en España y protagonizó su primera telenovela en 2008.

Popularidad

Ezequiel trabajó junto al actor cubano Mario Cimarro para la telenovela Los herederos del Monte, en la que logró sumar un gran número de fans.

Proyectos recientes

La última vez que estuvo en la pantalla pequeña fue en las telenovelas de Telemundo Sangre de mi tierra y ¿Quién es quién?.

Se mantiene en forma

Como demuestran algunas de sus escenas sin camisa, el actor se ocupa de su físico.

Nuevo look

En esta foto en blanco y negro, el actor luce un bigote recortado.

Relajado

Al español le gusta disfrutar del tiempo en la playa.

De niño

El actor compartió una simpática foto suya de pequeño.

¿Cuál será la próxima telenovela de Ezequiel Montalt?

Aquí está con la actriz Wanda D'Isidoro en la telenovela Santa diabla.

