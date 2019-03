¿Qué ha sido de la vida de Alejandra Procuna? La actriz mexicana Alejandra Procuna es más conocida por sus papeles en las populares telenovelas María la del Barrio; Te sigo amando; Carita de ángel; Salomé; ¡Vivan los niños !; y Amy, la niña de la mochila azul. Su último rol fue el de Elena en la telenovela Corazón que miente, que salió en el 2016, y desde entonces conduce para Uber en Ciudad de México. Si bien hace esto para ganarse la vida, todavía no ha abandonado el mundo de la actuación. Mira qué más ha estado haciendo la actriz en estos días. La actriz mexicana Alejandra Procuna es más conocida por sus papeles en las populares telenovelas María la del Barrio; Te sigo amando; Carita de ángel; Salomé; ¡Vivan los niños !; y Amy, la niña de la mochila azul. Su último rol fue el de Elena en la telenovela Corazón que miente, que salió en el 2016, y desde entonces conduce para Uber en Ciudad de México. Si bien hace esto para ganarse la vida, todavía no ha abandonado el mundo de la actuación. Mira qué más ha estado haciendo la actriz en estos días. More Alma Sacasa Alejandra Procuna mezcalent.com Su último proyecto Instagram/Alejandra Procuna No solo es actriz Instagram/Alejandra Procuna Con su familia Instagram/Alejandra Procuna Aventurera Instagram/Alejandra Procuna Nuevo miembro de la familia Instagram/Alejandra Procuna Le encantan los selfies Instagram/Alejandra Procuna Ama a su perra Instagram/Alejandra Procuna Tomando sol Instagram/Alejandra Procuna ¿Volverá a las telenovelas? Instagram/Alejandra Procuna 1 of 10 Advertisement 1 of 10 mezcalent.com Alejandra Procuna La actriz de 49 años ha aparecido en más de 20 telenovelas y películas, y si bien no ha estado en la pantalla chica desde el 2016, Alejandra Procuna hizo un cambio de carrera sorprendente mientras sigue participando en obras de teatro. Además de centrarse en su carrera, la mexicana también pasa tiempo con su familia y mascotas. Mientras esperamos a ver si regresa al mundo de las telenovelas, echemos un vistazo a lo que ha estado haciendo la actriz. Advertisement 2 of 10 Instagram/Alejandra Procuna Su último proyecto Alejandra Procuna estuvo en la obra Derechos de humanidad. 3 of 10 Instagram/Alejandra Procuna No solo es actriz La artista mexicana también maneja taxis ejecutivos (Uber) en Ciudad de México. Advertisement 4 of 10 Instagram/Alejandra Procuna Con su familia Aquí esta pasando el rato con su familia en Acapulco, México. Advertisement 5 of 10 Instagram/Alejandra Procuna Aventurera Alejandra junto con su sobrina montadas en un ATV. Advertisement 6 of 10 Instagram/Alejandra Procuna Nuevo miembro de la familia Compartió fotos con su nueva sobrina Tamara en las redes. Advertisement 7 of 10 Instagram/Alejandra Procuna Le encantan los selfies La actriz comparte selfies en las redes sociales constantemente. Advertisement 8 of 10 Instagram/Alejandra Procuna Ama a su perra Alejandra mantiene calentita a su chihuahua y suele compartir fotos de la perra. Advertisement 9 of 10 Instagram/Alejandra Procuna Tomando sol La actriz se divierte en la playa con una cerveza en la mano. Advertisement 10 of 10 Instagram/Alejandra Procuna ¿Volverá a las telenovelas? Su último papel fue el de Elena en la telenovela del 2016 Corazón que miente. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

