¿En qué anda Gaby Espino? "Quería compartir mi felicidad con ustedes. Estoy muy, muy contenta" La actriz, conductora y empresaria venezolana tenía un tiempo sin hablar con sus seguidores a través de las redes sociales. Este martes los puso al día sobre su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Instagram Gaby Espino Gaby Espino ha estado un poco alejada de la televisión. Pero eso no quiere decir que esté en su casa con los brazos cruzados sin hacer nada. Todo lo contrario. La actriz, conductora y empresaria venezolana, quien fuera durante muchos años talento exclusivo de Telemundo, siempre ha estado muy activa en el terreno profesional. Y esta no es la excepción. La protagonista de exitosas telenovelas como Más sabe el diablo estuvo grabando dos series que verán la luz próximamente y ahora se encuentra enfocada en su faceta como empresaria. "Estoy perdida, tengo rato que no aparezco hablando por aquí", reconoció este martes desde su perfil de Instagram, donde cuenta con casi 14 millones de seguidores. "Estoy haciendo tantas cosas al mismo tiempo que ni tiempo de meterme en el celular, pero contenta". Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Instagram Gaby Espino La también influencer compartió ilusionada que se encuentra haciendo un curso intensivo de inglés que la mantiene ocupada toda la mañana. "No me han visto entrenando en las mañanas porque empecé a estudiar ingles, inglés intensivo, todas las mañanas, desde las 9 de la mañana hasta la 1 y media de la tarde", contó. Gaby Espino Gaby Espino | Credit: Instagram Gaby Espino "Y luego de ahí salgo a trabajar", continuó Espino. "Estoy con mis dos bebés, Agave Doral y Agave Mitdown", dijo refiriéndose a sus dos centros de belleza que ya se han convertido en los favoritos de muchas mujeres en Miami. "Y haciendo mil otras cosas que me tienen muy contenta". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz reconoció estar viviendo una de las etapas más plenas y felices de su vida "[Estoy] contenta, haciendo lo que me gusta. Estoy tan agradecida de poder despertarme todos los días y hacer lo que me apasiona y sentir que estoy haciendo algo por mí para mí para mi beneficio…". Y adelantó: "Vienen cosas muy chéveres, proyectos muy chéveres que ya pronto les voy a compartir. Y nada, quería compartir mi felicidad con ustedes. La verdad estoy muy contenta".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿En qué anda Gaby Espino? "Quería compartir mi felicidad con ustedes. Estoy muy, muy contenta"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.