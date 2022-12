¿En qué anda Erasmo Provenza, exconductor de Exatlón Estados Unidos? El periodista inició en octubre del año pasado una nueva etapa profesional lejos de los medios de comunicación. "Los medios se me cerraron y no puedo patearlos para que me permitan entrar nuevamente". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Erasmo Provenza Erasmo Provenza | Credit: Mezcalent Tras cuatro exitosas temporadas conducidas por Erasmo Provenza, Exatlón Estados Unidos experimentó sorpresivamente un cambio de conductor en 2021 con la llegada de Frederik Oldenburg, quien pasó a ser el nuevo presentador del programa de competencias deportivas de Telemundo tras la sorpresiva salida de Provenza. "[Exatlón fue una etapa] que marcó mi vida y la de muchos tantos en lo positivo como en lo negativo. Coseché lindas amistades. Esos momentos, los lindos, nadie los borrará, así como nadie podrá borrar las huellas que ahí dejé", comentó en julio de este año coincidiendo con el aniversario del estreno de la primera temporada del reality. Alejado de la televisión desde entonces, la vida del exconductor de Exatlón ha dado un giro de 180 grados en el terreno laboral. Erasmo Provenza Erasmo Provenza | Credit: Mezcalent Tras más de 17 años de experiencia en los medios de comunicación, el periodista inició en octubre de 2021 una nueva etapa profesional "en una gran empresa como Sysco como representante de ventas externas en Coral Gables y South Miami". "Este será un nuevo desafío para mí lejos de los medios, mi zona de confort durante casi 20 años. ¡No me arrepiento, pero es hora de enfrentarse a nuevos desafíos en un negocio diferente y más inteligente!", escribió en su momento a través de su página de Facebook. Pero, ¿será que extraña los medios de comunicación? "¿Extraño los medios? ¡Sí! Mi vida giró en torno a ellos", reconoció a finales del año pasado, "pero hay que abrirse a nuevas posibilidades, obedeciendo los nuevos tiempos y eso es lo que estoy haciendo". Erasmo Provenza Erasmo Provenza | Credit: Mezcalent "Dicen que cuando una puerta se cierra se abren miles de ventanas. Algunos optan por patear la puerta cerrada esperando que la abran. No soy de esos", aseveró. "Los medios se me cerraron y no puedo patearlos para que me permitan entrar nuevamente. Es por eso que decidí entrar por una ventana alterna y empezar a crecer en otra área ajena a la mía". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el terreno personal, Erasmo está felizmente casado desde hace 7 años con la coach de vóley Vanessa Teran, con quien tiene un hijo llamado Noah. El periodista definió este año que está a punto de acabar como "mágico". "Gracias por tanto, especialmente por mis motores Vanessa y Noah. Con ustedes todo sabe y se siente mejor. Los amo", escribió recientemente a través de su perfil de Instagram.

