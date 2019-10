¿En qué anda Cristina Saralegui? Así es la vida de la presentadora alejada de la televisión A sus 71 años la periodista cubana vive entregada a sus nietos, su familia, sus amigos y su marido Marcos. La reina de la televisión luce estupenda y más feliz que nunca. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es una de las gigantes de nuestra televisión, en mayúsculas y en letra grande. Cristina Saralegui marcó un antes y un después en la televisión hispana de los Estados Unidos proponiendo un contenido fresco e innovador que ha facilitado el camino y dado paso a programas y espacios de gran éxito en la actualidad. Allá por el 1989 debutó como productora y presentadora del inolvidable El Show de Cristina de Univisión que reunía a las familias en casa para ver sus debates y entrevistas. Durante 21 años consecutivos se mantuvo al pie del cañón dándolo todo y poniéndonos al día de la más candente actualidad. A sus 71 años y después de unos cuantos alejada de la televisión, la mítica conductora sigue dando guerra y disfrutando de la vida más que nunca. Eso sí, detrás de los focos y con los suyos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sonriente, dicharachera y con esa mirada picarona que la caracteriza presumía este verano de una divertida reunión de amigos en la que celebraba la unión y el amor. A su lado, inseparable, estaba también su mejor socio en la vida y en el trabajo, su esposo Marcos Ávila, a quien también presumió en otra foto de lo más romántica y acarameladita. La coqueta periodista luce esplendida. Mantiene su melena un poquito menos rubia y la gracia a la que nos tiene acostumbrados. Su ilusión ahora es su gente, entre la que cabe destacar sus nietos con los que también se ha dejado ver orgullosa en su perfil de Instagram. “Aquí junto a mi nieta jugando a las princesas. Te quiero mucho mi chiquita”, escribía hace poco junto a una imagen entrañable con María Cristina. Hace diez años se alejó del medio para vivir de lleno momentos tan únicos como este. Algo de lo que nos alegramos infinitamente. Pero no podemos evitar echarla de menos y mucho. Su fuerza y su valentía en televisión siguen siendo un referente para todos. Gracias Cristina, ¡nos encanta verte y verte tan bien! Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image ¿En qué anda Cristina Saralegui? Así es la vida de la presentadora alejada de la televisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.