¿En qué anda Angélica Rivera? La actriz reaparece espectacular tras un tiempo sin tener noticias de ella La acriz mexicana se ha dejado ver por fin después de un tiempo apartada de todo. Ha sido en Los Ángeles, junto a su hija Sofía Castro y con un estilo muy juvenil. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Sabemos que se trae algo entre manos pero desconocemos exactamente el qué. Angélica Rivera prepara su regreso triunfal a la televisión donde hizo un parón de varios años al convertirse en la primera dama de México. Una historia de telenovela que no tuvo un final feliz ya que su matrimonio con Enrique Peña Nieto terminó en divorcio. Casi un año después de su separación, la actriz vive entregada a su familia, concretamente sus hijas, y su próxima aventura como actriz. Mientras eso llega Angélica se deja ver poco en lugares públicos. Pero pudimos localizarla en una de sus salidas por Los Ángeles junto a su hija Sofia Castro. Con un look de lo más renovado, La Gaviota luce mejor que nunca. Image zoom Angélica Rivera Image zoom © 2019 Backgrid/The Grosby GroupSpain: Lagencia Grosby SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sonrientes, divertidas y con cero maquillaje, madre e hija se ven espléndidas y absolutamente al natural. Nada que ver con su imagen en las alfombras rojas o eventos importantes. A sus 50 años mantiene una figura en plena forma tal y como se puede apreciar en las imágenes de paparazzi tomadas estos días. Para este paseo callejero ambas eligieron estilos deportivos y cómodos alejados del glamour y las lentejuelas. Si no fuese porque las conocemos, hubiéramos podido decir perfectamente que se trataba de dos hermanas de compras. Angélica se cuida y el resultado salta a la vista. Advertisement

Close Share options

Close View image ¿En qué anda Angélica Rivera? La actriz reaparece espectacular tras un tiempo sin tener noticias de ella

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.