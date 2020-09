¡En plena forma y con toda su familia, así volvió Chiquis Rivera a los escenarios! La hija de Jenni Rivera cantó junto a Lupillo Rivera para los campesinos de California. Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Chiquis Rivera superó recientemente el coronavirus junto a su esposo Lorenzo Méndez y no solo su relación salió reforzada, como ella aseguró recientemente, ¡también luce espléndida! Y por si fuera poco, ya está de nuevo dando guerra en los escenarios y además, por una preciosa causa. En una iniciativa llamada Gira En El Campo, los Rivera quieren agasajar a los campesinos de California para agradecerles el duro trabajo realizado durante la pandemia. “Ayer fue un día que jamás se me olvidara. Fue un honor regresar a los escenarios después de tanto tiempo de esta manera, cantándole a los campesinos. Gracias tíos por la invitación. ¡Amé cada minuto!”, escribió bajo el lindo retrato que compartió junto a Lupillo Rivera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A su vez, su tió compartió la misma foto en sus redes y le dedicó estas bonitas palabras a su sobrina: “Qué orgulloso estoy de ti… Gracias por ser parte de este logro en el segundo concierto de Gira en El Campo”, escribió. Chiquis Rivera tuvo presente no solo a su tío Lupillo, también a Juan Rivera, Rosie Rivera y su abuela, Dona Rosa. Image zoom IG Chiquis Rivera A la familia le gustaría ampliar esta gira de conciertos, gratuitos y retransmitidos por Facebook, ya que los Rivera también se habían dedicado a la pisca de fresa. Esto dijo Chiquis al Associated Press: “Siempre me ha gustado sumarme a causas bonitas, positivas y ésta es una de ellas. A los campesinos, gracias por su trabajo. Todos los días están ahí a pesar del clima, a pesar de lo que está pasando en el mundo. Ellos están trabajando para todos nosotros, así que para mí es un honor el poder ir a cantarles en vivo después de tanto tiempo”.

