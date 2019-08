En medio de rumores de bancarrota, William Levy sigue adelante con su proyecto más ambicioso. ¡Mira las imágenes! El actor cubano está entregado de lleno a su proyecto más jugoso y que desmonta cualquier teoría de bancarrota. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Bancarrota, deudas sin pagar, casas fantasma. Estas son tan sólo algunas de las teorías que han planeado sobre la salud económica de William Levy. Unas afirmaciones que no cuadran demasiado con el nuevo y jugoso proyecto en el que se encuentra inmerso el actor cubano. Desde el año pasado, el artista venía anunciando su intención de abrir Level 29 un restaurante y local de copas muy ambicioso del que se dijo poco más. Sin embargo, las últimas imágenes de sus obras y la reunión de William con Debra Hook, fundadora de Boca Lavish, una empresa de diseño de interior de lujo, dejan al descubierto que su cuenta bancaria no está precisamente en números rojos. La empresa publicaba esta misma semana en sus historias de Instagram unas imágenes del lugar en construcción que demuestran que al local no le falta detalle. Todo está cuidado al milímetro y con precisión tal y como muestra el video. El espacio es enorme, con techos muy altos, con diseños innovadores y materiales de alta calidad. Por lo que se ve, todavía quedan cosas pero las obras siguen su curso y finales de agosto parece ser la fecha límite para su gran opening. Image zoom Victor Chavez/WireImage Cuando salieron a la luz los comentarios de una supuesta crisis económica el actor lo negó a través del periodista Lucho Borrego al que aseguró que su vida seguía tal cual. Fue también a través de su cuenta de Instagram que mandó un mensaje a sus detractores donde aclaraba que allá cada cual con lo que dice. El 29 de agosto William cumple 38 años y con esta apertura todo apunta a que va a ser a lo grande. Level 29 es una nueva aventura empresarial del artista en el corazón de Miami que promete y mucho, como todo lo que hace el actor. ¡Mucha suerte! Advertisement EDIT POST

