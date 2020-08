En medio de la tragedia, Gelena Solano agradece conmovida las oraciones por su hermana "Una cirugía general no es un relajo". La conductora advierte de los peligros de la cirugía estética, mientras que su hermana Stephanie Solano continúa en coma por culpa de una liposucción. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Gelena Solano está viviendo una verdadera tragedia familiar por culpa de una sencilla operación estética que al parecer ha dejado a su hermana al borde de la muerte. Con tan solo 32 años, Stephanie Solano se sometió a una liposucción y se encuentra en coma después de haber tenido un infarto en la mesa de operaciones. "Tuvieron que llamar al 911 para revivirla, después se quedó sin oxígeno por tres minutos, ¡imagínense! sin oxígeno en el cerebro", contó ayer destrozada la colaboradora de El Gordo y La Flaca. “"Hablamos con algunos doctores y nos dijeron que existe la posibilidad de que se quede como un vegetal por el resto de su vida". Tuvieron que pasar dieciocho horas para que la periodista volviera asomarse a sus redes, profundamente conmovida ante las muestras de cariño: “Quería decirles gracias por sus mensajes, gracias por el apoyo, gracias por sus llamadas, pero sobre todo, millones de gracias por las oraciones que le han hecho a mi querida hermanita. Stephanie continúa mal, continúa en coma, sin responder, con un ventilador puesto, en el Hospital Baptista de Miami, Florida”. Después aclaró que, por causa de la pandemia, siguen sin poder acudir a verle al hospital y solo pudieron hacerlo vía zoom: “Continúa igual, tiene anoxic brain injure, que es lo que sucede cuando el cerebro está privado de oxígeno”. “Cuando ella fue a la clínica, tenía supuestamente neumonía, entonces no entiendo como la operaron si tenía neumonía y tenía también la presión baja”, comentó impactada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además, pidió una vez más a sus seguidoras que consideraran los riesgos al someterse a una operación así: “Vds. mujeres, si piensan hacerse una lipo, piénsenlo dos veces. Una cirugía general no es un relajo. Piensen bien, chequeen bien, denle review, chequeen bien, la clínica, los doctores y todas esas cosas para que no pasen por una situación semejante, Dios las libre. Y quiso agradecer de nuevo todo el apoyo: “Gracias una vez más, yo les voy a mantener informados, besitos, que Dios bendiga a cada uno de Vds. y millones de gracias”.

Close Share options

Close View image En medio de la tragedia, Gelena Solano agradece conmovida las oraciones por su hermana

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.