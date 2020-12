Close

En la recta final de su embarazo, Ximena Duque se lleva un gran susto por culpa del coronavirus "Me empecé a sentir mal... tenía dolor de garganta". La empresaria compartió serena pero preocupada por qué acudió al doctor y qué fue lo que pasó. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Suele compartirlo casi todo con sus seguidores, por eso esta vez no iba a ser menos. Con el fin de que todo el mundo tome nota y consciencia de que el asunto del coronavirus no es una broma, Ximena Duque contó el susto que le tocó vivir en estos días. A través de sus historias de Instagram expresó el malestar que empezó a sufrir el domingo por la noche y que se le prolongó durante unos días. Sintió la garganta seca y eso le hizo saltar todas las alarmas. Tal es así que decidió ir al doctor y hacerse las pruebas de la COVID-19. "Me empecé a sentir mal... tenía dolor de garganta", apuntó en esta serie de videos donde cuenta con detalle qué sucedió tras su consulta con el doctor. El estar embarazada y ya entrando en la recta final, contagiarse supondría un riesgo muy grande para ella, pero sobre todo para su bebé. Es por eso que se hizo dos pruebas con el fin de descartar que no estaba contagiada. Y así fue. Ambas salieron negativas, pero más vale prevenir que curar. Aunque siempre anda con muchísimo cuidado por su estado y toma todas las medidas, reconoce que hace unos días una fan se le acercó para hacerse una foto y no pudo decirle que no. "Voy a saludar y ni modo, no voy a ser la odiosa...Fueron cinco segundos pero este virus es sumamente contagioso", contó. Ella sí llevaba la mascarilla pero la persona en cuestión no. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Este momento le vino a la cabeza cuando empezó a sentirse con picores en la garganta, de ahí hacerse las pruebas. El susto ha pasado, pero tras lo vivido, el convencimiento de que esto es grave se ha hecho aún más fuerte. "Ahorita más que nunca voy a tomar muchas más medidas, estoy a dos o tres meses de dar a luz, tenemos que cuidar a nuestros seres queridos", expresó. Image zoom Ximena Duque | Credit: Instagram Ximena Duque Ximena ha aprovechado esta experiencia para lanzar un mensaje de cordura en el que pide responsabilidad. Muy a su pesar. este año ella no ha celebrado el Día de Acción de Gracias con familiares y amigos, ni tampoco lo hará en navidades. "No vino nadie a mi casa y para Navidad tampoco, hay que protegernos y proteger a los nuestros". Recogemos este importante mensaje.

