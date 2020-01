En la playa, con su familia, entre besos y mucho más... ¡así han recibido el 2020 las celebridades! Te mostramos los momentos más entrañables de las estrellas para despedir el 2019. Glamour, risas y mucho amor han sido los ingredientes esenciales. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Feliz año nuevo a todos! Ya está aquí el 2020 y con él un sinfín de oportunidades, 366 días para cumplir sueños y vivir con ilusión. Y, por supuesto, siempre acompañados de ellos, los famosos y sus aventuras y desventuras diarias. Desde sus perfiles de redes sociales nos han compartido cómo ha sido su último día del 2019, además de los deseos y peticiones para este nuevo año que recién estrenamos. Thalía lo hacía con una de sus grandes amigas, una de esas hermanas de vida, que no de sangre, que se ha convertido en su gran confidente, Lili Estefan. Risas, brindis y mucho más fue lo que nos regalaron estas dos damas. Especialmente emotivo fue el recibimiento del 2020 por parte de Jennifer López y Alex Rodríguez, ambos compartieron una velada de ensueño con sus cuatro retoños, sus hijos. En altamar, con los suyos y con una mirada llena de paz, así se encontró Ricky Martin con un 2020 que promete estar cargado de amor, biberones y risas de bebés. También con sus hijos y su pareja, Gerard Piqué, pasó esta última noche del año Shakira. La cantante presumió una foto tomada por sus retoños, Milan y Sasha, del último atardecer juntos y en familia. Especialmente entrañable fue la fiesta de Jacky Bracamontes, para la que lució más espectacular que nunca ¡y acompañada de sus cinco chicas y su esposo, Martín Fuentes! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de todo lo que se ha dicho de ella y de sus batallas con sus exparejas, Paulina Rubio recibió el nuevo año con sus dos amores, Eros y Nicolás, brindando y sonriéndole a la vida. Quien se ha despedido del 2020 soltándose la melena es Geraldine Bazán. La actriz se marchó a Punta del Este con sus amigos donde está disfrutando como una auténtica adolescente. “Dejen que la vida los despeine”, dijo. Entre risas y el reto de la silla, Lupillo Rivera se lo pasó en grande esta última noche del 2019. Siempre con sentido del amor, el cantante nos hizo pasar un rato desternillante. Y si no, miren. No menos feliz y sonriente encontramos a Alejandra Guzmán en la playa junto a familia y amigos. Ha sido un año complicado pero la roquera lo ha dejado atrás para dar paso a las alegrías. Este es un aperitivo de la lista de famosos celebrando este 2020. Desde People en Español deseamos a todos un año lleno de salud, amor y felicidad, siempre a su lado. ¡Happy New year! Advertisement

