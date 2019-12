En el que sería su 55 cumpleaños, el viudo de Edith González comparte video inédito de la actriz mandando un mensaje al mundo Lorenzo Lazo ha conmovido con esta grabación tan íntima y personal de la actriz donde manda un mensaje al mundo antes de decirnos adiós para siempre. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El pasado 10 de diciembre nuestra querida Edith González hubiese cumplido 55 años. Su esposo, Lorenzo Lazo, no ha querido dejar pasar por alto este día tan especial en su vida y nos ha regalado un video de lo más íntimo y personal de la siempre recordada actriz. Todo un regalo para el mundo ya que en dicha grabación esta primera dama de la actuación manda un mensaje muy profundo al mundo antes de que nos dejara para siempre. “Feliz vida, feliz vida, gracias”, dice la actriz mirando a cámara y brindando feliz y con una gran sonrisa. Un emotivo testimonio que ha ido acompañado de un gran mensaje de amor de su marido. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN “¡Feliz vida! ¡Vida Feliz! Comparto hoy con mucha emoción un segmento de un un video privado de mi amor, Edith en Myanmar, con una frase que es un testimonio y una instrucción de vida. Para los que se van, el tiempo se detiene pero no los recuerdos. Gracias por tanta felicidad en nuestras vidas, ¡feliz cumpleaños siempre!”, ha escrito de lo más emocionado el empresario. Image zoom Todo un ejemplo de amor a la vida que nos llega al corazón. Edith vivió al máximo siempre pero especialmente desde que fue diagnosticada de cáncer. Viajó con su marido y disfrutó cada momento y esta es la mejor lección que nos pudo dejar. Siempre con nosotros compañera. Advertisement

