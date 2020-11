Close

Empleados de la funeraria se toman fotos con el cuerpo sin vida de Maradona El espantoso suceso ocurría mientras los trabajadores de la funeraria preparaban el cuerpo del futbolista en su lecho de muerte. Los responsables han sido amenazados de muerte por fans del deportista. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hasta después de fallecido, Diego Armando Maradona sigue dando de qué hablar. Esta vez por un asunto ajeno a él. La locura y el fanatismo que despertó en vida se ha visto traducido en un velatorio de todo menos tranquilo. Entre las muchas cosas que sucedieron el pasado jueves está el de la publicación de unas imágenes de unos empleados de la funeraria con el cuerpo sin vida del futbolista. El escalofriante hecho tenía lugar cuando estas personas le embalsamaban en su lecho de muerte. Las imágenes se extendieron como la pólvora por todos lados provocando el enfado y malestar de familiares y seguidores del Pelusa. Lo ocurrido ha tenido consecuencias, amenazas de muerte incluidas a los responsables. Aunque fueron varios los que osaron a hacer semejante aberración, ya uno de ellos ha sido identificado bajo el nombre de Diego Molina. Sus actos han conseguido que le echen de la empresa, pero el público pide un mayor castigo por esta falta de respeto al fallecido y su familia. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1331986425265459203%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.antena3.com%2Fnoticias%2Fdeportes%2Ffutbol%2Flas-barras-bravas-amenazan-de-muerte-al-empleado-de-la-funeraria-que-se-hizo-una-foto-con-el-cadaver-de-maradona_202011275fc0f0dfdd004e0001defab1.html SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento los culpables de este espantoso suceso están en el punto de mira de Barras bravas, el grupo de hinchas del equipo Boca Juniors en Argentina, conocidos no precisamente por su pacifismo. Las amenazas de muerte no se han hecho esperar y hasta se han publicado audios donde aseguran que "tiene los minutos de vida contados". Así era la pasión que despertaba y sigue despertando Maradona, quien ya ha recibido sepultura en Buenos Aires.

