El vestido de novia de la Princesa Diana será parte de una exhibición especial El vestido de novia de Diana de Gales estará en exhibición en el palacio de Kensington. ¡Los detalles aquí! Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La princesa Diana de Gales es inolvidable por su legado humanitario, su carisma y estilo. Este verano se rendirá tributo a la eterna princesa del pueblo con una exhibición en el palacio de Kensington que incluirá su vestido de novia. Diana de Gales se casó con el Príncipe Charles el 29 de julio de 1981 y su fabuloso vestido blanco fue diseñado por Elizabeth y David Emanuel. Sus hijos, los príncipes William y Harry, han permitido que su vestido de novia sea parte de la exhibición de pertenencias personales de Diana. ¡Sin duda el flamante traje será el protagonista! El vestido tiene una cola de 25 pies de largo. Diana lucía radiante el día de su boda en la catedral de St. Paul. El traje será parte de la exhibición Royal Style In The Making que comenzará el 3 de junio. La exhibición explorará la relación entre los diseñadores y sus clientes de la realeza, reporta PEOPLE. Este mostrará piezas de vestuario que han dejado huella en la historia de la realeza. Esta es la primera vez en 25 años que el majestuoso vestido de novia de Diana de Gales es mostrado en la luz pública. Royalty - Prince of Wales and Lady Diana Spencer Wedding - London Credit: PA Images via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta exhibición será parte de un emotivo tributo a la fallecida princesa. En julio, sus hijos, los príncipes William, de 38 años, y Harry, de 36, develarán una estatua de su madre en los jardines del palacio. Diana falleció en 1997 en un aparatoso accidente automovilístico en París. El tributo será una manera de celebrar su cumpleaños número 60 el 1 de julio. Princess Diana Wedding dress Credit: Royal Collection Trust El vestido de novia de Diana tiene mangas voluminosas, un lazo en medio del cuello y delicado encaje. La cola de su traje, llena de lentejuelas, es la más larga en la historia de la realeza. Su diseñadora, Elizabeth Emanuel, habló con PEOPLE sobre la exhibición. "Va a ser como ver a un viejo amigo después de tantos años", dice sobre el vestido. "Estaba mirando las imágenes hoy otra vez y no puedo creer la cantidad de lentejuelas que le cocieron a este vestido". Princess Diana as a Bride Credit: Hulton-Deutsch Collection/CORBIS/Corbis via Getty Images El vestido fue mostrado en 1998 en el antiguo hogar de Diana en Althorp, en una exhibición en su honor casi un año después de su trágica muerte. Sin duda fue una prenda que la acompañó en uno de los días más importantes de su vida.

